La preocupación de Graciela Alfano tras el robo de su teléfono: "había tríos"

El hecho ocurrió este sábado pasado donde dos individuos, de unos 16 años aproximadamente, le sustrajeron su celular en plena vía pública sin comprometer su integridad física.

“Fue en Salguero y Santa Fe, a las siete de la tarde. Y la verdad que fue tan sutil todo, que no me di cuenta. Cometí el error de sacar el teléfono y se ve que me estaban observando cuando lo puse en el bolsillo. Así que aprovecharon mientras yo cruzaba la calle, cuando miré hacia un costado, para robármelo. Pero lo hicieron de una manera que no sentí ni siquiera que me tocaron”, contó.

Pero la preocupación de la diva vino después, al darse cuenta el contenido que tenía en ese teléfono celular. “Empecé a preocuparme, no por las cuentas (de bancos), pero por las fotos”, explicó Alfano en el programa “Los Ángeles de la mañana”.

Las angelitas –panelistas del programa- quisieron saber más e indagaron en el porqué de ese contenido, ¿Qué anduviste haciendo Graciela?, le preguntaron. “Yo estuve haciendo “sexting” (N.R: mensajes de contenido sexual) y si bien las fotos eran la cara por un lado y el cuerpo por el otro, las pueden unir”, explicó.

Y añadió, “Había fotos, videos y también tríos”, pero aseguró que los videos de los tríos eran anteriores a la pandemia “eran videos pre pandemia, 2019 y verano de 2020”.