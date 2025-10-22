El accidente de Cande Tinelli

LAM

La mediática hija de Marcelo Tinelli se rompió la mano mientras montaba a caballo y necesitó la intervención médica que le realizó placa apra certificar el diagnóstico y la enyesó, para inmovilizar la zona.

El panelista de "LAM" explicó que por el fuerte dolor en el brazo se debió suspender la grabación que estaban realizando "Estaba grabando para el reality y se cayó de una manera tonta, y siguió“.

Cande Caballo (1)

Después de conocerse la noticia, la propia protagonista de la historia subió una fotografía a su cuenta personal de Instagram, en donde se la puede ver enyesada en su mano derecha y un texto en donde ironizaba sobre la situación que había vivido “Y vos como arrancaste la semana?”, acompañado por un emoji de carcajada.

Captura de pantalla 2025-10-22 a las 10.48.36a.m.

El reality "Los Tinelli" es una producción audiovisual retrata la vida familiar del famoso conductor, su relación con sus hijas, su primo "El Tirri", su novia -la actriz peruana Milett Figueroa- y todos sus seres queridos. La primera temporada que se estrenó por Prime Video a principios del 2025, y relata cómo fueron los inicios de Marcelo Tinelli como presentador televisivo y de qué forma sus hijos asimilaron el progreso económico y la fama.