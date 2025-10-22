El accidente de Cande Tinelli

La hija mayor de Marcelo Tinelli sufrió un accidente mientras grababa el reality familiar, y luego de la sorpresa inicial, mostró el resultado de su percance.
Gran preocupación generó la noticia sobre el accidente que tuvo Cande Tinelli, mientras grababa imágenes para la nueva temporada del reality "Los Tinelli". La información la brindó "Pepe" Ochoa en el programa "LAM" de América TV, “Estaba en una situación de grabación y sucedió un accidente. Ella siguió, pero cuando terminaron se dio cuenta de que una parte de su cuerpo estaba rota” explicó el panelista.
La mediática hija de Marcelo Tinelli se rompió la mano mientras montaba a caballo y necesitó la intervención médica que le realizó placa apra certificar el diagnóstico y la enyesó, para inmovilizar la zona.
El panelista de "LAM" explicó que por el fuerte dolor en el brazo se debió suspender la grabación que estaban realizando "Estaba grabando para el reality y se cayó de una manera tonta, y siguió“.
Después de conocerse la noticia, la propia protagonista de la historia subió una fotografía a su cuenta personal de Instagram, en donde se la puede ver enyesada en su mano derecha y un texto en donde ironizaba sobre la situación que había vivido “Y vos como arrancaste la semana?”, acompañado por un emoji de carcajada.
El reality "Los Tinelli" es una producción audiovisual retrata la vida familiar del famoso conductor, su relación con sus hijas, su primo "El Tirri", su novia -la actriz peruana Milett Figueroa- y todos sus seres queridos. La primera temporada que se estrenó por Prime Video a principios del 2025, y relata cómo fueron los inicios de Marcelo Tinelli como presentador televisivo y de qué forma sus hijos asimilaron el progreso económico y la fama.
