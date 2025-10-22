Espectáculos |

Salió el tráiler de la tercera temporada de "Envidiosa"

La plataforma Netflix anunció el lanzamiento de la tercera temporada de la exitosa serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani.

La tercera temporada de "Envidiosa", la exitosa serie protagonizada por Griselda Siciliani junto a Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman, llega a Netflix el próximo 19 de noviembre. En esta oportunidad, la comedia creada por Adrián Suar, regresa para acompañar a Vicky en una nueva etapa llena de cambios que la pondrán a prueba en todo lo que creía tener resuelto.

Embed

Luego del éxito que tuvo la primera temporada, en 2024, la segunda que se posicionó -a días de su estreno- en el puesto número 1 del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, y en el puesto número 8 del top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa, con 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana.

ENVIDIOSAS3_302-SC22_0044_R (1)

ADEMÁS: El accidente de Cande Tinelli

En esta temporada -compuesta de 10 capítulos de 30 minutos- Vicky, después de reconciliarse con algunas inseguridades, se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes como la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Entonces, lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde la protagonista deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.

ENVIDIOSAS3_305-SC11_0012_R (1)

Ficha técnica de la tercera temporada:

  • Creada por: Adrián Suar
  • Guion: Carolina Aguirre
  • Dirección: Daniel Barone
  • Productores Ejecutivos: Adrián Suar, Diego Andrasnik, Lucas Rainelli, Agustín Sacanell
  • Productores: Mariana Gamboa, Ivana Polonsky, Matías Edelman
  • Director de Fotografía: Guillermo Zappino
  • Director de Montaje: Alejandro Parysow
  • Directora de Arte: Paula Beltrami
  • Directora de Vestuario: Lorena Díaz
  • Diseñadora de Maquillaje: Verónica Sabbatini
  • Compositor Musical: Juan Blas Caballero
  • Directora de Producción: Camila Fanego Harte
  • Colaboradores autorales: Valeria Groisman, Agustín Aguirre, Sofía González Gíl
  • Dirección de producción: Adrián Kaminker
ENVIDIOSAS3_301-SC03_0021_R (1)
  • Producido por: Preludio y Kapow
  • Episodios: 10 x 30’ cada uno
  • Estreno: 19 de noviembre de 2025
  • Elenco de la tercera temporada: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.
  • Actores invitados: María Abadi, Agustín Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola.
  • Participaciones especiales: Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados