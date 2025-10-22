Salió el tráiler de la tercera temporada de "Envidiosa"

Embed

Luego del éxito que tuvo la primera temporada, en 2024, la segunda que se posicionó -a días de su estreno- en el puesto número 1 del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, y en el puesto número 8 del top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa, con 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana.

En esta temporada -compuesta de 10 capítulos de 30 minutos- Vicky, después de reconciliarse con algunas inseguridades, se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes como la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Entonces, lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde la protagonista deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.

Ficha técnica de la tercera temporada:

Creada por: Adrián Suar

Adrián Suar Guion: Carolina Aguirre

Carolina Aguirre Dirección: Daniel Barone

Daniel Barone Productores Ejecutivos: Adrián Suar, Diego Andrasnik, Lucas Rainelli, Agustín Sacanell

Adrián Suar, Diego Andrasnik, Lucas Rainelli, Agustín Sacanell Productores: Mariana Gamboa, Ivana Polonsky, Matías Edelman

Mariana Gamboa, Ivana Polonsky, Matías Edelman Director de Fotografía: Guillermo Zappino

Guillermo Zappino Director de Montaje: Alejandro Parysow

Alejandro Parysow Directora de Arte: Paula Beltrami

Paula Beltrami Directora de Vestuario: Lorena Díaz

Lorena Díaz Diseñadora de Maquillaje: Verónica Sabbatini

Verónica Sabbatini Compositor Musical: Juan Blas Caballero

Juan Blas Caballero Directora de Producción: Camila Fanego Harte

Camila Fanego Harte Colaboradores autorales: Valeria Groisman, Agustín Aguirre, Sofía González Gíl

Valeria Groisman, Agustín Aguirre, Sofía González Gíl Dirección de producción: Adrián Kaminker

