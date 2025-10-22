Salió el tráiler de la tercera temporada de "Envidiosa"

La plataforma Netflix anunció el lanzamiento de la tercera temporada de la exitosa serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani.
La tercera temporada de "Envidiosa", la exitosa serie protagonizada por Griselda Siciliani junto a Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman, llega a Netflix el próximo 19 de noviembre. En esta oportunidad, la comedia creada por Adrián Suar, regresa para acompañar a Vicky en una nueva etapa llena de cambios que la pondrán a prueba en todo lo que creía tener resuelto.
Luego del éxito que tuvo la primera temporada, en 2024, la segunda que se posicionó -a días de su estreno- en el puesto número 1 del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, y en el puesto número 8 del top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa, con 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana.
En esta temporada -compuesta de 10 capítulos de 30 minutos- Vicky, después de reconciliarse con algunas inseguridades, se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes como la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Entonces, lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde la protagonista deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.
