Romance confirmado: la primera foto de Adrián Suar y Rocío Robles juntos

“Siempre que comienzo hablo todo, y yo tengo bien claro que no quiero ser mamá. Él (Suar) lo sabe igual que todo mi entorno. Nunca fue un deseo para mí”, confió Rocío, algunas semanas atrás, al referirse a algunos de los puntos que charlaron con Adrián, desde un primer momento de la relación, que lleva más de un año y medio.

“Es muy importante charlarlo siempre, porque muchas veces me han apurado con esa situación. Entonces, como no quiero tener un problema con eso, lo aclaro”, se sinceró Robles, durante una nota con Intrusos en el espectáculo, por América. “Cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así, sin convivir”.

"El casamiento sí lo quiero. Todo lo que sea festejar me encanta. ¿Vestirme de blanco y que me festejen? Encantadísima. Él sabe que a mí me gustaría casarme”, confió la periodista deportiva. ¡Será que, el 2026, traiga la propuesta de pasar por el Registro Civil y de disfrutar de la relación que están construyendo Adrián y Rocío con una mega fiesta? Veremos...

SI HAY PRUEBA, HAY FOTO, SI HAY FOTO, HAY PRUEBA

Fue en las últimas horas que en el programa SQP, en las tardes noches de América, mostraron una imagen que confirma el noviazgo de Adrián y Rocio, después de varios meses de relación en silencio y otros tantos, tras instalarse la versión de un romance. Al parecer, la flamante pareja ya no se oculta.

videoplayback (31)

Porque la foto es tomada por un "curioso" en un coqueto restaurante en donde Suar y Robles compartieron una amena cena, como suelen hacerlo casi todas las noches. porque el actor y empresario de medios busca a la comunicadora por ESPN, la señal de noticias donde ella trabajan, y le dan rienda suelta a su amor.