La salud de Carmen Barbieri presentó una leve mejora

De Brito notificó en su cuenta de Instagram: “Se suspendieron los relajantes y está mejor que al mediodía. Mañana (miércoles) si sigue así, suspenden sedación de a poco. Los valores siguen dando bien. El panorama es bueno, positivo, pero el cuadro es delicado ”.

La actriz está internada en la clínica Zabala desde el 20 de enero a causa de complicaciones respiratorias por un cuadro de neumonía bilateral causado por el coronavirus.

Su hijo, Federico Bal, contó en una entrevista con Marcelo Polino que relata a través de un grupo de Whatsapp cómo continúa la actriz: “Ahí yo les cuento a los familiares, a los amigos y a los más cercanos cómo está mamá, y las noticias son cada vez más positivas. Ella está cada vez mejor, los valores están cada vez mejor, subiendo, el oxígeno en sangre está cada vez mejor. No tiene fiebre. No hay infección y no hay nada que vuelva crítico el panorama".

"Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni poder darle un abrazo”, admitió Federico. "Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni poder darle un abrazo”, admitió Federico.

También precisó sobre el estado médico de Carmen Barbieri: "Es delicado, porque cuando un paciente entra en estado de coma farmacológico, inducido por los doctores para que su cuerpo se desinflame y la neumonía baje, es una situación delicada. Pero, acá estamos con mucha energía y haciendo las cosas bien ”.

Federico Bal compartió con sus seguidores, en un posteo en instagram que tuvo unos 53 mil likes hasta ahora, la buena noticia de que será el host digital de MasterChef Celebrity 2. En ese post algunos le preguntaron por la salud de su mamá, y él respondió: "Quiero agradecer a todos, el amor que nos llega es muy grande", haciendo referencia a las grandes muestras de cariño que los seguidores le hacen llegar a Carmen Barbieri y a toda su familia.