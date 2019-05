Hace semanas, Juana Judith Bustos Ahuite, tal el nombre de la cantante, anunció la boda con Elmer Mocho, un joven 45 años menor que aspira a convertirse en cantante folklórico en Pereú, el país natal de ambos.

Embed ¡TODOS ESTÁN INVITADOS! a mi gran boda que será transmitida por @MagalyTvLaFirme en @ATVpe. No se la pierdan, SERÁ HOY A LAS 9:15 p. m pic.twitter.com/wPgEqyE2Ws — La Tigresa del Oriente (@TigresaOriente) 26 de abril de 2019

Embed ¡LLEGÓ EL GRAN DÍA!. Hoy me caso y la boda será transmitida en #MagalyTvLaFirme por @atvpe. Todos a sintonizar, porque será inolvidable pic.twitter.com/LMDeXkMSLV — La Tigresa del Oriente (@TigresaOriente) 26 de abril de 2019

Y así como en su momento lo hicieron Adelfa Volpes y Reinaldo Wabeke, la diferencia de edad quedó a un lado y ambos se convirtieron en noticia por esta relación que superó las fronteras del tiempo.

La cantante puso lo mejor de sí para preparar la boda, e incluso se hizo reconstruir el himen mediante cirugía, para llegar “virgen (de nuevo) al matrimonio”. Tanto empeño le puso que hasta le envió una invitación a Marcelo Tinelli, recordando su paso por el Bailando 2016. “Hola Marcelito Tinelli, te estuve buscando y no pude encontrarte. Mi casamiento es el 26 y te voy a estar esperando. Te quiero mucho y sé que tú también a mí. Espero que vengas”, dijo.

Embed Hago la invitación formal al gran presentador argentino @CuervoTinelli, a mi boda que se celebrará este próximo viernes, 26 de abril de 2019 pic.twitter.com/28t0E0VWRT — La Tigresa del Oriente (@TigresaOriente) 25 de abril de 2019

Este viernes 26 era el día pautado para la boda pero, como buen escándalo, las cámaras del ciclo Magaly TV fueron a buscar a Mocho a su casa, sólo para descubrir que éste reside junto a su ex mujer, con quien tuvo 3 hijos, ya que no tenía lugar donde ir.

Magaly Medina, la conductora, explicó al aire que eso era una situación conocida por ella y por la Tigresa, pero el joven se molestó muchísimo por lo que él consideró una intromisión agresiva de su intimidad, y decidió escapar a las cámaras, mientras la cantante esperaba paciente y totalmente producida, a que se concrete la boda.

Así las cosas, ella, que está más que acostumbrada a los escándalos, se animó a confesar que se esperaba algo así ya que la relación no estaba atravesando su mejor momento. “Antes de comprometernos muchas veces hemos terminado, dijimos que no iba a más. No sé por qué hace esto. Ahora, también cuando dijo ‘No me caso’, casi le dije ‘yo tampoco me caso”, dijo al aire en una emisión televisiva más que bizarra.

Finalmente, la Tigresa se quitó el vestido, más no el maquillaje, y se fue al estudio de TV de Magaly, donde estaba planeado festejar, de negro como una viuda. “¡A mí no me afecta, yo soy una Tigresa para afrontar todos los retos imposibles para personas, pero para la Tigresa, un zarpazo y la vida continúa!”, dijo, y afirmó que en definitiva era Mocho quien quería casarse, ya que para ella daba lo mismo.