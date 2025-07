La Voz Argentina: el llanto de Soledad en el comienzo de las batallas

image

Pero no sólo los coaches fueron los los que se emocionaron con la interpretación, sino que Oscar Burgos Espinoza empezó a explicar que para él que es "un tema excepcional". En ese momento no pudo continuar hablando, ya que le empezaron a brotar las lágrimas. Fue entonces cuando Rogelio Posat confesó: "Esta emoción del tema que compartimos nos impidió un poquito ser competencia. Sabemos que es uno u otro, pero de todas maneras hay un sentimiento que circula y hace difícil la competencia".

image

Entonces, Nico Occhiato -el conductor de "La Voz Argentina"- le pidió a Ale Sergi y Juliana Gattas que dijeran algo y la cantante de Miranda! admitió que no podía hablar de la emoción. A pesar de ello, comentó: "Muy emotivo, gracias por cantar esta canción, por sentirla de la manera que la sintieron, por traer emociones inusuales que este tipo de letras no suceden tanto hoy en día y hablan de cosas que a mí me parten, Me partieron al medio, no puedo juzgar otra cosa que la emoción que trajeron a este estudio".

Por su parte, Lali Espósito dijo: "Lo que vi fue a dos profesionales amantes de la música, que nos bajaron un cambio a todos en esta vorágine. Nos vinieron a recordar qué es cantar y para qué hay que cantar, con esta canción, con sus voces . Pero esto es lo que realmente tiene que pasar cuando un cantante deja el corazón, esto que lograron ustedes. Felicitarlos, nos emocionaron profundamente".

Captura de pantalla 2025-07-28 a las 11.48.41p.m.

Para terminar, Soledad Pastorutti expresó una sentidas palabras "Quiero decir que respeto y valoro mucho a mis mayores, yo aprendo hasta el día de hoy de mis mayores, y es una cosa que lamentablemente en la sociedad de hoy hemos perdido… y yo la sigo manteniendo con mucha firmeza".

"Ustedes vinieron a demostrarnos que letras como estas solamente las pueden personas que han sabido vivir y han tenido golpes en la vida. Eso es lo que pasó esta noche. Quiero agradecerles de corazón esta lección de vida que tanto hace falta a la sociedad toda" dijo la coach de Arequito.

Captura de pantalla 2025-07-28 a las 11.47.34p.m.

Pero en ese momento, Lali expresó "Necesito seguir escuchándote cantar" y realizó el primer robo en las Batallas de "La Voz Argentina"