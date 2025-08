La Voz Argentina: la drástica decisión de La Sole

Después de la atenta escucha, los jurados coincidieron en que a los dos cantantes les faltó energía y que cumplieron con la batalla, pero no sintieron que tuvieran ganas de romperla, sabiendo que podía ser la última chance de cantar en el programa. Fue entonces, cuando fue el turno de La Sole, que la coach confesó que estaba entre dos decisiones.

"Quiero decirle primero a los chicos por qué... Los dos estaban muy contentos cuando recibieron esta canción y sentí que eso los iba a poner en otro lugar para defenderla también. Estamos en una instancia que, cuando uno sube a este ring, tiene que subir a comérselo" comenzó.

Para luego agregar "Hay que demostrar que queremos estar acá, no importa si están jugando contra un equipo que lo sienten mayor, hay que salir a ganar. Más con esa juventud que tienen, ustedes tienen la edad para pintarnos la cara a todos nosotros, para olvidarse las formas... Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos".

Finalmente, Soledad Pastorutti anunció que tenía una decisión tomada y les dijo "Tómenlo con mucho amor, a pesar de que parezco hoy la mala de la película. Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con ver las cosas desde otro lugar y aprovechar las cosas desde otro lugar".

"Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos" sentenció La Sole, y cuando fue a abrazarlos, la coach les dijo "Quiero que sepan que hay mucho por aprender... Si no existiera esta ley, probablemente hubiese sido otra mi decisión".

Sin dudarlo, Máximo le dijo "Está perfecto, la experiencia de estar acá fue increíble, lo más lindo que me pudo pasar en la vida... Felicitar también a mi compañero". Por último, Soledad les dijo que están invitados a cantar con ella en cualquier escenario que se encuentren, y que vuelvan en la próxima edición de "La Voz Argentina".