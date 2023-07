Lali Espósito habló sobre su sexualidad y emocionó a sus fans

El gran evento, que se realizó en la plaza de Pedro Zerolo de la capital española, tuvo una gran cantidad de desfiles, conciertos y presentaciones. Entre los participantes estuvieron desde Paulina Rubio hasta Falete y, por supuesto, la estrella argentina, que fue convocada para dar un discurso de apoyo a la comunidad LGTBIQ+ latina.

“Soy lo que ves”: Lali en Madrid Orgullo 2023

Lali aprovechó para dirigirse a su público sobre cómo vive su sexualidad y la revelación que tuvo a sus 23 años, cuando compuso la canción “Soy”, que admitió haberla escrito “desde la inocencia y el anhelo”.

“La escribí pensando en que alguien me comprenda, que alguien empatice. Hoy, con 31 años me doy cuenta del grito de libertad que significó en ese momento escribir esa canción, ya que aún no entendía ni aceptaba del todo mi bisexualidad”, leyó desde su teléfono celular, recibiendo una ovación de los presentes. “Veía qué complicado que era para mis amigos, mis colegas, la gente que amaba, todos los que estaban a mi alrededor, ser quiénes querían ser”, continuó a corazón abierto.

Durante su discurso, Lali repudió los hechos de violencia sufridos por las víctimas de ataques homófobos. “Esto no puede pasar. Hay mucho palabrerío alrededor de la libertad y un sistema que no ayuda. Les pedimos a quienes corresponda que hagan valer el derecho a la vida y a la libertad”, prosiguió, antes de destacar la enseñanza que recibió de la comunidad LGBTIQ+.

Para esta ocasión tan especial, la intérprete de Disciplina, que se mostró muy emocionada al hablar con el público, eligió un jean con roturas y un top blanco de morley. Y completó el look con varios accesorios en plateado, como un corpiño de cadenas, una gargantilla, aros y stilettos.

bl2VExLHG_720x0__1.jpg

Además, en su cuenta de Instagram, donde acumula 12 millones de seguidores, la ex Casi Ángeles compartió un emotivo posteo que superó los 500.009 likes y se llenó de comentarios.

Junto a varias postales del evento en Madrid, la actriz escribió: “Soy eso que tiene sentido cuando nos miramos entre nosotros . Entre los sensibles y amorosos . Entre inconformistas y verdaderos . Entre mostras y entre familia . Soy todo eso que se entiende a través de la empatía y el sentido de unión , de comunidad”.