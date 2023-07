Silvina Luna: 10 frases conmovedoras sobre el proceso de su enfermedad

Silvina Luna había experimentado una mejoría desde el jueves último, pero anoche decayó y los médicos resolvieron intubarla para que el organismo reciba el oxígeno necesario. Por esa razón, sus familiares y allegados volvieron a pedir una cadena de oración para la modelo, cuyo estado es "reservado", de acuerdo con el último parte médico.

Gustavo Conti, amigo de Silvina Luna, publicó en sus redes sociales: "Quiero mandarles este mensaje para pedirles que refuercen sus oraciones para Silvina, que recemos por ella. Volvieron a intubarla, así que pidamos por ella, para que Dios pueda ayudarla".

Silvina Luna: el relato en primera persona sobre su enfermedad

En su libro autobiográfico 'Simple y consciente' y distintas entrevistas, la modelo y actriz dio detalles acerca de su lucha contra una insuficiencia renal derivada de una cirugía que le realizó el cirujano Aníbal Lotocki hace 13 años. Aquí, 10 frases de Silvina Luna sobre el tema.

1. -“Me salió un trabajo en el teatro y, por perfeccionista, también por inseguridad y por querer verme lo mejor posible para volver al ruedo, me sometí a una cirugía estética que claramente no necesitaba. Fue una mala decisión y me ocasionó muchas dificultades que todavía sigo enfrentando".

2. “El día que me dieron el diagnóstico, subí a mi auto, en ese momento vivía en México, y todavía no puedo recordar qué pasó en esas dos horas después de que salí de la clínica”.

3. “El primer médico que me trató me preguntó qué era lo que más me gustaba en la vida y le contesté que la playa y el mar. Y me dijo ‘Bueno, andá a disfrutarlo'".

4. "Aníbal Lotocki nunca me pidió disculpas, al contrario. Yo le dije en un momento si él quería pedirme disculpas y me dijo que no”.

5. “La enfermedad me abrió a un universo de muchas Silvinas, de guías, de referentes, de experiencias y de opciones para conocerse y observarse que hoy puedo compartir con otras tantas personas que puedan estar atravesando historias parecidas a las mías”.

LUNA LUNA.jpg Silvina Luna volvió a ser intubada, con el objetivo de mantener abiertas sus vías respiratorias.

6. "Cada mañana decido de qué manera seguir con todo esto desde la aceptación. Porque uno sana recién cuando se acepta”.

7. “Tengo que tomar medicación diaria para estar mejor físicamente, pero no es más que una condición de la que debo ocuparme sin dejar de crear mi mejor realidad”.

8. “Quiero ser mamá, definitivamente. Y estoy moviendo energías en esa dirección, explorando posibilidades y caminos. Después de todo, y de la insuficiencia renal, no podría gestar al bebé por lo que debería subrogar un vientre".

9. "Lunes, miércoles y viernes me tengo que dializar cuatro horas en el Hospital Italiano. Cuando termino estoy muy cansada con mucho dolor de cuerpo, en el ciático y en las piernas. Cuando llego a casa lo único que quiero es dormir".

10. “Fui a cirugía pero siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida. Creí eso y seguí creyéndolo. Creo que me queda un número ‘x’ de meses y así vivo”.