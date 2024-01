Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lalioficial/status/1746289619073700345&partner=&hide_thread=false No me alejo de la música. Me voy a meter a hacer el mejor disco de mi vida — Lali (@lalioficial) January 13, 2024

La actriz, después de aclarar sus dichos, volvió a recurrir a la red social, pero esta vez para responder de forma contundente al presidente Milei, quien se había dedicado a retuitear contenido con fake news sobre Lali Espósito.

En esta oportunidad, la ídola publicó una foto con la leyenda: "Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news…". En la imagen se la ve sentada frente a un escritorio rodeada de micrófonos, simulando una conferencia de prensa. Lali mira a cámara con los dos dedos del medio levantados, haciendo "fuck you".

El presidente, por su parte, fue parte de una serie de acusaciones contra Lali que circularon en las redes, retwitteando y poniéndole me gusta a tweets como el de abajo, que la llaman "Lali depósito". Además, los post contra la cantante compartidos por Milei alimentaban las fake news, porque aseguraban que la artista "abandona la música".

Durante este fin de semana, en su visita al programa "Paraíso Fiscal", conducido por Fer Dente, Cande Vetrano, Papryka y Martín Rechimuzzi, volvió a hablar del tema entre líneas sin hacer mucha mención al Presidente.

Una de las primeras preguntas que le hicieron fue cómo hace para poder soportar todas aquellas críticas y mensajes incitando al odio por parte de nada más ni nada menos que del Presidente.

Su explicación fue breve y sencilla aunque decidió no hacer mención particularmente de aquel suceso. "Por algún motivo creo que es una pulsión de vida que tengo, que no me permito que esa bala me toque. Otras balas sí me tocan. Por ejemplo la normativización. La bala por la bala no, que es decir cualquier cosa y eso pasa muchísimo. Últimamente muchísimo".

La especulación sobre el fin de la carrera de Lali en la música comenzó cuando la propia música publicó que iba a cantar en el próximo Cosquín Rock, el 10 de febrero, y adelantó, "ya nos vamos despidiendo de los escenarios por un raaaato". Ahí, los fans se empezaron a preguntar las razones que la llevaban a tomar esa decisión y Lali tuvo que salir a aclarar a qué se debía este parate en los shows.

Este ataque a Lali Espósito viene en línea con la última acusación pública hecha directamente por el presidente, que en diálogo con Radio Mitre, cuando le preguntaron por la coparticipación de La Rioja, dijo sobre el gobernador, Ricardo Quintela, "si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías no es problema nuestro".

Lali viene de sacar el corto "Mi fiesta", protagonizado junto a Peter Lanzani, y el disco Lali Deluxe en vinilo y toca en el Cosquín Rock el próximo febrero. Las entradas para el festival se pueden conseguir en la página oficial.