Lali Espósito volvió a hablar de su polémica con Javier Milei

"Generaron una especie de odio entre nosotros. Quisieron instalar una cosa que es mentira y es desinformar a la gente sobre cómo funcionan los espectáculos que son gratuitos para la gente. Y ahí entra la discusión de 'no es gratis porque los pagamos todos'. Es la cultura", aseguró Lali.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/agus_rey/status/1810428971533656422&partner=&hide_thread=false Lali visitó a Moria y volvió a defender la cultura, hablando del conflicto con Milei: “No estoy del lado de ningún gobernante, sino de la gente” pic.twitter.com/NApAb9QaTY — Agus Rey (@agus_rey) July 8, 2024

"Se abrió una discusión positiva, por eso no me enojó. Se abrieron puertas rarísimas, de explicar cosas muy obvias", dijo. "Yo no estoy del lado de ningún gobernante, sino de la gente. Nosotros cantamos, la gente decide ir a vernos, a veces es en shows privados también como mi Vélez, que la gente pagó una entrada", sentenció la cantante y actriz.

Sobre el conflicto puntual con Javier Milei y el hate en las redes sociales, la actriz expresó: "Me usaron a mí de cara, pero quisieron hacer creer que todo es un choreo. Yo lo único que hice fue defender la cultura de la que formamos parte".

Lali Espósito y Milei.jpg

¿Quién fue el mejor presidente de la Argentina entre 1983 y 2024, según Mirtha Legrand?

En su icónico programa "La noche de Mirtha", la legendaria conductora Mirtha Legrand sorprendió a la audiencia al expresar sus opiniones sobre los presidentes de Argentina desde el retorno de la democracia en 1983 hasta la actualidad. Durante una charla con el periodista Luis Novaresio, Mirtha no dudó en señalar a Carlos Menem como el mejor presidente y a Fernando de la Rúa como el peor.

Mirtha Legrand, quien ha sido testigo y comentarista de décadas de política argentina, no titubeó al nombrar a Carlos Menem como el mejor presidente que ha tenido el país en las últimas cuatro décadas. "Menem", afirmó categóricamente, justificando su elección al decir: "Porque manejó muy bien el país. Lo llevó muy bien. Argentina estaba rica". La diva recordó con cariño cómo Menem solía saludar al personal de cocina en los eventos, calificando su trato de "demagógico, pero muy bien hecho".

Mirtha destacó la habilidad de Menem para conectar con la gente y su estilo de liderazgo cercano, aspectos que, según ella, fueron cruciales durante su gestión. A pesar de las críticas que ha recibido el exmandatario por sus políticas económicas y privatizaciones, para Legrand su gobierno dejó una marca positiva en la memoria colectiva del país.

Cuando Novaresio le preguntó sobre el peor presidente, Mirtha no dudó en mencionar a Fernando de la Rúa. "El de De la Rúa. No fue bueno", declaró, refiriéndose a la tumultuosa administración que culminó en la crisis económica y política de 2001. La caída de De la Rúa marcó uno de los períodos más oscuros de la historia reciente de Argentina, con el país sumido en el caos y la incertidumbre.

La conversación también incluyó opiniones sobre otros presidentes. Al ser preguntada por Mauricio Macri, Mirtha expresó su decepción: "Mauricio me defraudó. Yo lo apoyaba muchísimo. Después con las facturas que subieron tanto… Ahí vino el derrumbe. Una lástima". Recordó una anécdota en la que Macri la invitó a almorzar a la Casa de Gobierno, donde discutieron el aumento de las tarifas de los servicios públicos, una medida que según ella fue el inicio de su fracaso.

Sobre Raúl Alfonsín, Mirtha reconoció su valor al llevar a cabo el Juicio a las Juntas, aunque admitió que su gobierno no logró superar los desafíos económicos. Este sentimiento fue compartido por la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien, presente en el programa, destacó la importancia histórica de Alfonsín y mostró su apoyo a la gestión de Macri dentro del PRO.

Con respecto al actual presidente, Javier Milei, Mirtha mostró una postura ambivalente. "Por momentos me gusta y por momentos no. No me gusta que diga tantas malas palabras. Me resulta muy desagradable un presidente que diga palabrotas y que se meta tanto con el periodismo", criticó, subrayando su deseo de que Milei respete la libertad de prensa y la diversidad de opiniones.