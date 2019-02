Lanata está internado desde hace 4 días: "Podría ser dengue"

El conductor salió por vía telefónica en su programa Lanata sin filtro, en Radio Mitre, donde dialogó al aire con su equipo y explicó que desde el fin de semana tiene temperatura alta, náuseas y descompostura.

“Estoy un poco hecho pelota, tuve mucha fiebre”, contó desde la habitación del hospital y adelantó que aún no sabe cuándo va a recibir el alta porque los médicos están esperando el diagnóstico.

ADEMÁS:

"Velaztiqui Duarte es un partícipe necesario en la muerte de Natacha"

El cuadro que presenta el periodista puede ser por varios factores y eso es precisamente lo que están evaluando los profesionales. "Una puede ser que sea contaminación por antibiótico, es decir, que mezclé; otra es que sea algo viral. Y la última, dengue", precisó.

"Me hicieron un estudio que decía que tenía anticuerpos de dengue y no puedo tener esos anticuerpos si no lo tuve", explicó el conductor. De todas maneras, aclara que el cuadro no es grave aunque debe guardar reposo.