Las famosas le hicieron honor a la llegada del verano

Así es la vida de los famosos quienes, apenas sortearon la barrera de la primavera, fueron en busca de la maya y, como diría Fito Páez, ¡A Gozar la vida!!!

“Agazapado, Feliz Navidad para todos”, declaró “El Chueco Suar, vía instagram, con bermudas playero y descalzo en la arena. El gerente de programación de El Trece se mostró en pose Usain Bolt, presto a una primera competencia.

Distinta fue la imagen que eligió Gimena Accardi, muy relajada en la pileta y contenta sobre un inflable.

“¿Alguien dijo verano?”, se preguntó la actriz y compañera de Nico Vazquez, como quien adora las bondades del calorcito y del rey sol.

La pileta fue el denominador común de ella y el actor, quien posó con Umma, “#micompa”, según describió, al momento que cruzaba su nariz con la de su mascota amada.

Claro que cada uno se relaja o disfruta como pinte o tenga ganas. Así, Nicole Neumann, en cambio, se quiso abstraer del termómetro y sus números en ascensos para desplegar sus dotes ocultas. “Fanática #Yoga”, se definió emulando con su fotografía a Luca Prodan, por aquello de “yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos”.

El caso de Jimena Barón fue bien distinto. La finalista del Bailando se calzó la maya y se dispuso a saludar a sus fans, aunque el calor y el veranito fueron anécdotas, en relación al récord logrado este mismo fin de semana: cinco millones de seguidores en Instagram.

Verborrágica, sincera pero por esto carismática, la actriz y cantante saludó a todos: “De uds leyendo todas las huevadas que posteo, metiéndose un poquito en mi vida, mi casa, mi intimidad (re que ya no tenía). Me encanta que estén, me hace feliz si les saco una sonrisa con mis historias y si cada tanto entre tanta boludez que hago logro hacerlos sentir bien o trasmitirles algo copado, un mensaje, una reflexión, algo...De este lado, los siento una compañía, los leo, respondo lo más que puedo, y de verdad les agradezco, me transmiten mucho amor”, formas, de disfrutar el verano, que le dicen.