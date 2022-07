Las hijas de Maradona encerraron a Flor Torrente en una habitación

Por lo que se acuerda Flor, Dalma y Gianinna Maradona como buenas anfitrionas la invitaron a su habitación a jugar con muñecas -dado que cuando sucedieron los hechos la actriz tenía seis años- pero la situación no terminó como ella esperaba.

"Las hijas del Diego... mi mamá estaba haciendo Nano (1994) y fuimos a la casa de él a cenar o a almorzar, no me acuerdo. Estábamos jugando con sus hijas a las Barbies en la habitación, y de pronto me encerraron", manifestó Flor.

Y agregó que en aquel entonces las hijas de Diego Maradona, al querer estar solas con Araceli González, no se les ocurrió mejor idea que dejarla encerrada en la habitación. “Querían estar con mi mamá sin que yo esté. Así que de repente me quedé encerrada. Éramos chiquitas, y me dejaron encerrada”, explicó Flor.

Andy Kusnetzoff aprovechó el momento para reflexionar sobre la anécdota y expresar que es contraria a todas las que se conocen con Maradona, dado que siempre alguien quería estar con él, pero en este caso, sus hijas querían estar a solas con Araceli, cueste lo que cueste.