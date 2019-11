De esta manera, el gigante del streaming, que no corre riesgo inmediato de perder la delantera en la cantidad de clientes, decidió firmar un acuerdo con Nickelodeon para desarrollar nuevos proyectos con personajes famosos de la TV.

De esta forma, y de acuerdo a información publicada por el matutino The New York Times, ambas empresas concretaron un acuerdo de 200 millones de dólares para que la plataforma de streaming pueda crear y producir películas y series (animadas y con actores) originales basadas en los diversos personajes de la subsidiara de Viacom, de los cuales Bob Esponja y las Tortugas Ninja serán los pioneros.

ADEMÁS:

En el primero de los casos, la producción se centrará en Calamardo, el malhumorado vecino del esponjoso personaje, que está “muy ocupado” promocionando su nueva película, titulada The SpongeBob Movie: Sponge on the Run y que cuenta con una aparición de Keanu Reeves.

En el caso de las Tortugas (Teenage Mutant Ninja Turtles), el sitio We Got This Covered filtró datos sobre una serie “live action”, es decir con actores. La serie, que estará orientada a los adolescentes, adaptaría los episodios del comic original, creado por Kevin Eastman y Peter Laird.

Otro detalle a tener en cuenta es que, con el fin de recuperar el estilo original, la serie dejará de lado lo hecho en las últimas dos películas para concentrarse en hacer algo similar a las producciones estrenadas en los cines a principios de la década de 1990, con actores disfrazados.

La fecha estimativa de estreno es en 2021.