Lauty Gram contó en qué gasto su primer sueldo y cuál fue la reacción de su familia

CHINA SUAREZ LAUTY GRAM.jpg Lauty Gram admitió que tuvo una “impasse” con la China Suárez, pero que están juntos nuevamente.

Con tan solo 22 años, el cantante e influencer se sentó en el living de Noche al Dente (América TV) para hablar de su vida y su recorrido artístico. En un momento de la entrevista que se llevó a cabo este jueves, Lauty Gram dio detalles de cómo empezó su profesión en el mundo de la música y se emocionó al recordar qué se compró con su primer sueldo.

“Yo veía a mi mamá y mi papá por día una hora y media, dos horas”, comenzó contando para ejemplificar que antes se la pasaba trabajando todo el día para poder llegar a ser un cantante conocido entre la música urbana.

Cuando Fer Dente le consultó qué hizo con el primer sueldo que ganó como músico, Lauty dijo: “Me acuerdo de que fue una publicidad que hice por Instagram, como una storie, que me acuerdo que fue como un canje de zapatillas que me pagaron en ese momento como dos mil pesos, te hablo hace cuatro años”.

Y agregó: “Agarré y fui a un supermercado y compré de todo para la casa, galletitas, leche y caí con las bolsas. Me sentía el hombre de la casa y mi mamá re contenta”. Acto seguido reveló cuál fue la reacción de ella: “Me dijo ‘¿de dónde sacaste la plata?’, porque para ellos es un tabú pensar que se podía ganar plata con las redes”.

Provocando la risa del conductor, Lauty detalló qué le dijeron sus padres: “Era una locura, pensaban que vendía droga, no sé, que robaba”, comentó entre risas.