La música que elige Antonela Roccuzzo para entrenar: su selección argentina de artistas

“Si no puedes ponerte en forma sin música, no estás solo. Hoy, Antonela Roccuzzo, una de las figuras más icónicas de las redes sociales, comparte su lista de reproducción, WORKOUT X ANTONELA ROCCUZZO. Está lleno de música que le da energía y acompaña sus entrenamientos”, dice el comunicado en el que se presenta la lista de canciones elegidas por la influencer.

WhatsApp Image 2024-06-06 at 6.06.12 PM (1).jpeg

“La música es parte de mí. Siempre he escuchado música de todas partes, pero hay algo en la música latina que me fascina. Tenemos artistas increíbles y me llena de orgullo que nos representen a nivel internacional. Las mujeres en particular están dando pasos más fuertes, aportando su importancia a la industria. El hecho de que hoy ocupen los primeros lugares en las listas musicales habla de su arduo y constante trabajo y, por supuesto, de su talento”, manifestó la mujer de Lionel Messi.

La lista que armó Antonela dura dos horas y quince minutos y tiene 45 canciones, entre ellos varios creados por artistas argentinos, como María Becerra, a quien vieron en vivo hace pocos días durante el show que hizo en la Bresh de Miami.

El primer tema del compilado es “Corazón vacío”, de María Becerra, pero ella no es la única artista que se encuentra en esta lista. También aparecen Emilia, Duki, Luck Ra, Trueno, Bizarrap, Nicki Nicole, Tini Stoessel, Tiago PZK, Khea y MYA, entre otros.

WhatsApp Image 2024-06-06 at 6.06.12 PM.jpeg

Entre los temas elegidos aparecen: "No_Se_Ve.mp3″ y “Exclusive.mp3″ de Emilia, ”Tranky Funky” y “Mamichula” de Trueno, "Hola Perdida" en la versión de Luck Ra con Maluma y "Tu y yo" de Nicki Nicole, Khea y Emilia, solo por mencionar algunos.

Entre los artistas internacionales, Roccuzzo eligió temas de Bad Bunny, Rauw Alejandro, Peso Pluma y Los Ángeles Azules, entre otros.