Liam Payne: trasladan el cuerpo para embalsamarlo y repatriarlo a Londres

Según el medio USWeekly, los restos del cantante fueron trasladados al Cementerio de Británico de Buenos Aires, ubicado en Chacarita, tras finalizar con los trámites burocráticos de la repatriación. Se estima que el proceso "podría durar unas 48 horas".

¿Cuándo será el funeral de Liam Payne?

La misa de despedida de Liam Payne se realizará en la Catedral de San Pablo de Londres para luego ser enterrado. Geoff Payne, padre del artista, viajo a Argentina para agilizar los trámites burocráticos y tras finalizarlos, se estima que podría regresar a Reino Unido con el cuerpo del cantante entre el 4 al 6 noviembre.

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre cuando cayó desde el balcón de la habitación del hotel CasaSur, en Palermo. Según la autopsia realizada, la causa de muerte del cantante de 31 años por "politraumatismo y una hemorragia interna y externa".

Hasta que no se confirmaron los estudios toxicológicos y la autopsia, el cuerpo no pudo ser liberado para su repatriación. La autopsia determinó que había sido una "muerte dudosa" al desconocerse las circunstancias en las que se produjo la caída desde el balcón, pero determinó que había sufrido politraumatismos y múltiples fracturas, además de una hemorragia interna y externa, que le costaron la vida en el acto sin que nada pudieran hacer los servicios de emergencias por salvar su vida. Los resultados también revelaron que el que fuera miembro de One Direction tenía "múltiples sustancias" en su organismo, entre ellas una denominada "tusi" o "cocaína rosa", además de cocaína, benzodiazepina y crack.