Verónica Maldonado, del relato erótico a la realidad.

Madre de tres hijos, su divorcio le generó un quiebre personal y emocional que la llevó a sumergirse en el fascinante mundo de la escritura, primero con cuentos fantásticos y realistas -con varios libros editados-, para luego adentrarse en lo que se transformaría en una pasión: la literatura erótica.

El siguiente paso en su actividad profesional fue la creación de espectáculos en los que pudiera llevar a la acción algunos de sus textos e ideas. Actualmente, ofrece la cena-show "Che Madame" todos los jueves a las 20:30 en Selva Mía -Costa Rica 4651, Palermo, CABA-.

Che Madame

Verónica Maldonado habla sobre su nuevo espectáculo-cena-show llamado "Che Madame", una experiencia sensorial que vincula la danza, el canto y la actuación, con la sensualidad de los cuerpos y en el marco de una reunión íntima -50 cubiertos- que libera la tensión que puede generar "el ser observado por el otro".

Imágenes capturadas con motorola edge 60

01 - VM - Che Madame

MADAME HORIZONTAL

Susurros en Mendoza

Después de publicar dos antologías con sus cuentos fantásticos y realistas, Verónica Maldonado comenzó a incursionar en la literatura erótica y a medida que todo crecía, las palabras necesitaron acción y es es en ese momento cuando escribe y produce "Susurros", su primer espectáculo en Mendoza.

02 - VM - Susurros en Mendoza

SUSURROS

Audaces

La posibilidad de combinar la literatura erótica con un espectáculo en vivo fue uno de los mayores anhelos de Verónica Maldonado, que se preocupó especialmente para que la sutileza se mantenga como una constante en sus propuestas escénicas, creando un sello de calidad reconocido para cada uno de sus shows.

03 - VM - Audaces

No era por el vino

La posibilidad de dar el gran salto y trasladar sus espectáculos desde Mendoza a la Ciudad de Buenos Aires generaba un cambio de vida radical para Verónica Maldonado y su pareja Sergio Cozzari, por eso, ante los insistentes pedidos y con la aparición del productor Pablo Conca -responsable de "Black Tango"- se animaron a dar ese paso fundamental.

04m - VM - No era por el vino

VM y SC Verónica Maldonado y su pareja Sergio Cozzari

Separación, escritura y sexo

La vida de Verónica Maldonado tuvo un quiebre después de su separación, a partir de ese momento la profesora de Lengua y Literatura sintió el deseo irrefrenable de escribir historias y más historias, que luego se transformaron en libros y tiempo después en espectáculos. Su vinculación con los relatos eróticos.

05 - VM - Separacion, escritura y sexo

El primer piso

Después de la cena-show, "Che Madame" ofrece la posibilidad de visitar el misterioso primer piso y disfrutar de @erotic.xperience, una vivencia más audaz para los que se animen a mirar y dejarse llevar por sus fantasías. Una experiencia reservada, que se transita con antifaz y sin celular.

06- VM - El primer piso

Chicass Parte del staff femenino de bailarinas y cantantes del espectáculo "Che Madame"

Hay equipo

Desde el comienzo, Verónica Maldonado tuvo muy en claro que por más original o brillante que sea una idea, si no se tiene un buen equipo donde apoyarse, en donde poder hacer crecer lo que su mente imaginó, no podría llevar a cabo ninguno de los proyectos. Por eso -asegura- , eligió rodearse de los mejores.

07 - VM - Hay equipo

Romper estructuras

Para Verónica Maldonado el desafío a superar siempre fue romper con las estructuras, avanzar un poco más por el sendero de la sutileza y el buen gusto. Con sus tres espectáculos "Susurros", "Salvaje" -que regresa en septiembre, al aire libre- y "Che Madame" -actualmente en cartelera- esta segura que lo consiguió.

08 - VM - Romper estructuras

SALVAJE

Lejos de su Godoy Cruz natal y de las aulas en las que supo enseñar Lengua y Literatura, Verónica Maldonado avanza a paso firme en la gran ciudad.

Creando contenidos y en la búsqueda constante de la excelencia, haciendo que la sensualidad y el arte avancen de la mano, para despertar las sensaciones adormecidas de los espectadores.

Vino a Buenos Aires a cumplir su sueño, apostó fuerte y ganó.

Verónica Maldonado, del relato erótico a la realidad.

Agradecimiento: Black Ristretto - Café de Especialidad