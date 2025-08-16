Mauro Icardi volvió a las canchas con un gol y le dedicó una carta a la China Suárez

“Mi amor, hoy no quiero hablarte sólo como tu pareja, sino como el hombre que vivió con vos uno de los capítulos más duros de su vida”, escribió el delantero, en el inicio de la carta que posteó desde su cuenta de Instagram. "Cuando esta maldita lesión me dejó fuera del campo, a pesar de que no lo demuestre… también me dejó frente a mis miedos, mis frustraciones y mis noches más largas. Pero ahí estabas vos… firme, incondicional, dándome fuerzas incluso cuando más sufría de dolor", agregó.

Icardi destacó el apoyo de la China Suárez en el proceso de recuperación: “No sólo me cuidaste físicamente; cuidaste mi alma y, sobre todo, mi corazón. Estuviste en cada sesión de dolor, de trabajo, de esfuerzo… Y aunque yo veía oscuridad por tantos meses por delante sin jugar a la pelota… vos siempre me recordabas que todavía había luz esperándome. Esa luz, hoy la compartimos juntos. La disfrutamos y la llenamos de amor".

“Hoy, mientras sueño con volver más fuerte que nunca, también sueño con todo lo que nos queda por vivir. Sé que el futuro nos va a sonreír, porque lo vamos a construir juntos, paso a paso, con el mismo amor y la misma fe que nos trajo hasta acá", continuó el futbolista.

cartaicardi La carta que Mauro Icardi le escribió a la China Suárez.

Icardi se refirió también al mal momento que atravesó por la lesión y habló de su proyecto de vida junto a la actriz: “Gracias por ser mi compañera, mi refugio y mi razón para seguir y nunca caer. Si en el peor momento de mi carrera estuviste así de cerca, no puedo imaginar lo increíble que será recorrer de tu mano los mejores y hermosos momentos que vendrán. Te amo”.

La China Suárez, por su parte, estuvo en el estadio para seguir de cerca la vuelta de Icardi a las canchas. Y luego del partido, también le dedicó un mensaje al delantero desde sus redes. “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón, Mauro Icardi”, apuntó la artista, en un claro mensaje dirigido a Wanda Nara, con quien su pareja aún tiene varios asuntos pendientes.