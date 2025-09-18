Llega el Festival de Jazz de San Nicolás

Organizado por DESA, principal accionista de EDEN, y con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás, y con dirección artística de Nico Sorín, el encuentro se celebrará en cinco sedes especialmente acondicionadas para esta oportunidad: Teatro San Nicolás (con capacidad para 700 espectadores, De la Nación 346), Villa Rocca (Pellegrini 72) y Esquina Menchaca (León Guruciaga y J. M. de Rosas), Colegio de Abogados San Nicolás (Bartolomé Mitre 133), Auditorio Casa del Acuerdo (De la Nación 143).

Artistas destacados:

- The Bad Plus (EE.UU.), cuarteto que fusiona jazz, rock y pop.

- Chris Cain & Nasta Super Band, blues de alto vuelo con el guitarrista y cantante californiano.

- Hugo Fattoruso & Barrio Sur, con la fuerza de los tambores afrouruguayos.

- Javier Malosetti y la Experiencia científico-musical, un cuarteto junto a Ramiro Flores en saxo, Juan Canosa en trombón y Sergio Verdinelli en batería, la formación original de la banda con vientos y rítmica.

- Ensamble Bill Evans, tributo al pianista en el mismo teatro donde tocó en 1979 - Lito Vitale Trío, referente de la fusión argentina.

- Mono Fontana y Sergio Verdinelli, dúo de culto.

- Yamile Burich y Mapu (Flores, Jacinto, González).

Escena local: Leo Postolovsky, Hugo Giménez, Francisco Nava, Groove Fandango y la jam final con “Colo” Silva.

Actividades paralelas:

- Muestra fotográfica de Pablo Astudillo: “Expresiones” del Jazz.

- Exposición de luthería de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar.

El festival busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad, promover el turismo y generar un espacio de encuentro diverso. “El jazz es libertad —explica Nico Sorin— y la diversidad fue el criterio para armar la grilla”.

Agenda

Sábado 4/10

The Bad Plus · Ensamble Bill Evans · Mono Fontana & Verdinelli · Leo Postolovsky · Yamile Burich · Hugo Giménez

Domingo 5/10

Chris Cain & Nasta Super Band · Hugo Fattoruso & Barrio Sur · Javier Malosetti · Lito Vitale Trío · Peycere–Silva–Sanders (c/ René Rossano) · Francisco Nava · Groove Fandango · “Colo” Silva + Jam