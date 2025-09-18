Al vocero Adorni no le gusta lo que vota el Congreso: "Un horror"

En la misma línea, sostuvo que el Congreso Nacional “respondió con demagogia” porque parece “no importa el esfuerzo que hizo la gente” para “sostener ” el equilibrio fiscal y “una Argentina con futuro ”.

“Quedó expuesto el interés de la casta (…) la obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza, y que destruye la inflación mes a mes. El monto anual del financiamiento universitario es de 1.9 billones de pesos y pensemos que, si queremos financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender, por ejemplo, el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses”, indicó.

Asimismo, resaltó la “gravedad en términos de equilibrio fiscal” que supone la ley de emergencia pediátrica, cuyo monto anual asciende a 130 mil millones de pesos. En este caso, Adorni señaló que ese costo implicaría “despedir a 66.550 empleados públicos, suspender el total del subsidio al transporte por un mes o las jubilaciones de privilegio por 3 meses. Y la pregunta es si la casta política está dispuesta a votar estas cuestiones”.

En la previa a la reunión con los candidatos nacionales en la quinta de Olivos, Adorni cuestionó la composición de la protesta en defensa de la educación pública que tuvo lugar ayer durante la sesión en la Cámara de Diputados, a los que calificó como “los enemigos del progreso”.

“En la marcha de ayer se alinearon todos, absolutamente todos, los enemigos del progreso: la CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina”, enumeró.

Camino a los comicios legislativos nacionales, el funcionario afirmó: “El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica de renovar el Congreso nacional y evitar que el Partido del Estado, compuesto por kirchneristas y kirchneristas disfrazados por republicanos, dilapide el futuro de los argentinos”.

A raíz de las críticas del presidente a la oposición, Adorni aseguró que el Poder Ejecutivo “jamás ha incluido a todos los actores en una misma bolsa”, y evitó criticar a los gobernadores aliados con los que intenta negociar camino a los comicios de octubre. “El presidente entiende que el partido del Estado quienes efectivamente desean eufóricamente que no sea presidente, incluye a gobernadores, diputados, senadores, pero no a todos”, aclaró.

“Nosotros no queremos más ver niños, no quiero que tus hijos o los míos, en algún momento, tengan que ir a Ezeiza a despedirlos. Lo que queremos es que vayamos a Ezeiza a recibirlos, que no se vaya más nadie y que se puedan quedar en Argentina porque saben que es un país libre”, expresó.

Por último, el vocero aseguró que la oposición “quiere destruirlo todo” al tiempo que aclaró que La Libertad Avanza hará “todo lo que sea posible para que eso no pase”, y descartó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pueda asistir a la comisión que investiga el caso $LIBRA, que tiene fecha el próximo 23 de septiembre.

“Lo que en realidad hay que marcar es que todo ha sido una burda operación muy bien diseñada, que lo único que quisieron hacer es daño. Ojalá que estas cosas se terminen por el bien de todos”, concluyó Adorni.