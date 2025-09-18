El Mago Sin Dientes volvió a pedir una reunión con Milei: "Mis shows cayeron 40%"

Esta vez se apersonó en la Quinta de Olivos, pero no fue recibido por el mandatario. Su reclamo no fue solo político, sino que apuntó directamente al bolsillo: "Hay cosas que no me gustan, que la gente no pueda llegar a fin de mes".

El artista, un histórico militante del PRO que apoyó a Milei, se quejó de ver "ingresando influencers y twitteros" mientras a él le exigen un protocolo formal.

El Mago también reveló cómo la crisis impactó su propio trabajo: "Ha bajado la cantidad de shows, antes hacía 10 y ahora hago seis, o sea ya es un 40% menos y se nota".

"Quiero que escuchen a la gente"

A pesar de su difícil situación, el Mago sin Dientes aseguró que quiere "seguir apostando" por el Gobierno y que su objetivo es transmitirle al Presidente el sentir popular. "Yo le puedo decir lo que dice la gente, que escuchen a la gente", afirmó, y agregó que "esto con otro gobierno no pasaba".

El Mago quiere unir al PRO y La Libertad Avanza

También insistió en su pedido de unidad entre el PRO y La Libertad Avanza. "Yo quiero unirlos porque los veo muy muy separados", dijo, recordando que en la última elección entró al cuarto oscuro y "no estaba la boleta" del PRO, el partido al que pertenece desde sus inicios.

El artista contó que sigue el camino burocrático que le indicaron en su visita anterior: "Me dijeron que redacte una carta y que esa carta la lleve a presidencia", un trámite que espera le dé la posibilidad de ser recibido por el mandatario al que votó.