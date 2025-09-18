Espectáculos |

El Mago Sin Dientes volvió a pedir una reunión con Milei: "Mis shows cayeron 40%"

Fue Olivos para reunirse con el Presidente y no le hicieron un lugar en la agenda. “Hay cosas que no me gustan", dijo y puso en duda su apoyo al oficialismo.

En medio de una jornada de extrema tensión económica por la disparada del dólar, Pablo Cavaleiro, más conocido como el "Mago sin Dientes", se presentó nuevamente en una sede gubernamental para intentar conseguir una reunión con el presidente Javier Milei.

Esta vez se apersonó en la Quinta de Olivos, pero no fue recibido por el mandatario. Su reclamo no fue solo político, sino que apuntó directamente al bolsillo: "Hay cosas que no me gustan, que la gente no pueda llegar a fin de mes".

El artista, un histórico militante del PRO que apoyó a Milei, se quejó de ver "ingresando influencers y twitteros" mientras a él le exigen un protocolo formal.

El Mago también reveló cómo la crisis impactó su propio trabajo: "Ha bajado la cantidad de shows, antes hacía 10 y ahora hago seis, o sea ya es un 40% menos y se nota".

"Quiero que escuchen a la gente"

A pesar de su difícil situación, el Mago sin Dientes aseguró que quiere "seguir apostando" por el Gobierno y que su objetivo es transmitirle al Presidente el sentir popular. "Yo le puedo decir lo que dice la gente, que escuchen a la gente", afirmó, y agregó que "esto con otro gobierno no pasaba".

El Mago quiere unir al PRO y La Libertad Avanza

También insistió en su pedido de unidad entre el PRO y La Libertad Avanza. "Yo quiero unirlos porque los veo muy muy separados", dijo, recordando que en la última elección entró al cuarto oscuro y "no estaba la boleta" del PRO, el partido al que pertenece desde sus inicios.

El artista contó que sigue el camino burocrático que le indicaron en su visita anterior: "Me dijeron que redacte una carta y que esa carta la lleve a presidencia", un trámite que espera le dé la posibilidad de ser recibido por el mandatario al que votó.

