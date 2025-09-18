La Voz Argentina: llega el Tercer Round

Hoy, jueves 18 de septiembre a las 21:45, comienza esta nueva instancia, en donde las Batallas regresan con una nueva dinámica en el programa que conduce Nico Occhiato y que cuenta con la participación de Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! como los coaches/jurados.

image

¿Cómo es el Tercer Rond de "La Voz Argentina"?

Quedan seis participantes en cada equipo que se deberán dividir en tres duplas con el objeto de enfrentarse entre sí. El coach de cada team deberá elegir un sólo ganador en cada una de las batallas, que clasificará automáticamente a la siguiente ronda.

Los tres participantes restantes -que perdieron en su batalla- no quedarán eliminados de inmediato ya que deberán cantar individualmente. En esta segunda instancia, serán evaluados por los demás entrenadores, que utilizarán el mismo sistema de puntaje que en las etapas previas, y aquel participante que obtenga el puntaje más bajo será eliminado.

Cómo quedaron conformados los equipos

El Team Lali

Alan Lez. Iara Lombardi. Valentino Rossi. Jaime Muñoz. Giuliana Piccioni. Rafael Morcillo.

El Team Luck Ra

Tomás Dantas. Nathalie Aponte. Lucas Barros. Emma Roach. Federico Mestre. Nicolás Behringer.

El Team Soledad

Luis González. Milagros Gerez Amud. Violeta Patricia Lemo. Agustín Carletti y Mauricio Tarantola. Valentina Otero. Milena Salamanca.

El Team Miranda!