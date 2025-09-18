La Voz Argentina: llega el Tercer Round

Comienza una nueva etapa en el talent show de Telefe en el que los veinticuatro participantes en competencia intentarán pasar a la siguiente ronda.
"La Voz Argentina" se acerca a sus instancias finales con la llegada del Tercer Round, una nueva etapa que pone nuevamente sobre el ring a los participantes que compiten por ganar el talent show de Telefe.
Hoy, jueves 18 de septiembre a las 21:45, comienza esta nueva instancia, en donde las Batallas regresan con una nueva dinámica en el programa que conduce Nico Occhiato y que cuenta con la participación de Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! como los coaches/jurados.
¿Cómo es el Tercer Rond de "La Voz Argentina"?
Quedan seis participantes en cada equipo que se deberán dividir en tres duplas con el objeto de enfrentarse entre sí. El coach de cada team deberá elegir un sólo ganador en cada una de las batallas, que clasificará automáticamente a la siguiente ronda.
Los tres participantes restantes -que perdieron en su batalla- no quedarán eliminados de inmediato ya que deberán cantar individualmente. En esta segunda instancia, serán evaluados por los demás entrenadores, que utilizarán el mismo sistema de puntaje que en las etapas previas, y aquel participante que obtenga el puntaje más bajo será eliminado.
