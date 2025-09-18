El Senado rechazó por amplia mayoría el veto de Milei a la ley de reparto de los ATN a las provincias

Embed

La abrumadora mayoría se conformó con votos de la totalidad del interbloque peronista, parte de la Unión Cívica Radical (UCR), PRO y otros representantes provinciales.

Tras romper con los gobernadores a finales de junio pasado en una reunión en el CFI y la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno volvió a tender puentes en los últimos días con los líderes provinciales. Sin embargo, la suerte ya estaba echada en la Cámara alta.

La Cámara de Diputados podría ser el lugar de negociación entre los Estados provinciales y la Nación. Allí los mandatarios provinciales pueden negociar apoyos, rechazos o ausencias. La semana pasada se realizaron varios giros de ATN, aunque aclaraban que eran por compromisos anteriores.

El debate

La sesión fue presidida por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, e inició pasadas las 11 con un puñado de cuestiones de privilegio que ahondaron en reclamos al Poder Ejecutivo. Luego arrancó la ronda de debate por el proyecto de ATN.

El senador radical Maximiliano Abad, dijo que el veto de Milei "no es un hecho aislado" e indicó que "tiene que ver con una mirada centralista, donde los criterios y las prioridades están invertidas". "El Gobierno nacional quiere sostener el equilibrio fiscal a costa de someter a las provincias", remató.

Por su parte, el senador peronista Daniel Bensusán afirmó que a Milei le falta "compresión de texto o miente" porque, a su criterio, con el veto, "el Presidente quiere hacer creer que las provincias" usarán los fondos de ATN para gastos corrientes".

"En ninguna ley se cambia el criterio del uso de recursos. Este proyecto no altera el equilibrio fiscal, se distribuye lo que se recauda. Lo que pedimos es la distribución. El Gobierno sigue con mentiras, confundiendo a la sociedad. Déjense de joder y empiecen a gobernar para todos los argentinos", enfatizó Bensusán.

El cierre estuvo a cargo del jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, que defendió el veto presidencial: "Es una herramienta que la usaron todos los presidentes y ahora se empieza a romper". "Es el oportunismo político que ven de hacerse de fondos. Esa es la hipocresía que vinimos a desenmascarar. ¿Por qué no se quejaron antes?".

Con información de NA