Batalla campal en un boliche en Palermo: dos jóvenes fueron apuñalados

Según las primeras informaciones, el episodio ocurrió cerca de las 5.30 de la madrugada, comenzó dentro del boliche INK, ubicado en la calle Niceto Vega al 5600, y luego el altercado siguió en la puerta del local.

Conforme a lo manifestado por personal de seguridad, que fueron quienes señalaron a los responsables, la pelea se originó cuando un grupo intentó robar una cadenita a uno de los asistentes.

En medio del altercado, dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca y debieron ser trasladados por el SAME hacia el Hospital Fernández.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, que solicitó la ayuda del SAME y demoró a los asistentes, cuatro hombres y una mujer, a una cuadra y media del boliche.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, contó más detalles del operativo. “Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 25. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Y el otro con múltiples heridas, ambos derivados al Fernández”, indicó el doctor en diálogo con TN.

Mientras continuaban las corridas, la Policía logró detener a diez jóvenes que fueron trasladados a la comisaría de la zona.

En paralelo, varias ambulancias del SAME y de servicios privados ingresaron al boliche y asistieron a los heridos. Uno de los casos más graves fue el de un joven que debió recibir suero en plena vereda por la magnitud de las lesiones.

Ahora, la Justicia porteña investiga cómo se originó la pelea y si el boliche cumplía con las normas de seguridad establecidas. No se descarta que el Gobierno de la Ciudad evalúe sanciones administrativas o una clausura preventiva del local.