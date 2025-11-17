Llega la tercera temporada de "Envidiosa": todos los detalles

Después del éxito que tuvo en su primera temporada -en 2024-, la segunda parte de esta ficción creada por Adrián Suar se posicionó en el puesto número 1 del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, y en el puesto número 8 del top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa, con una audiencia de 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana.

Después de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes como la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo.

Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.

La tercera temporada de "Envidiosa" cueto con los protagónicos de Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

Como actores invitados estarán María Abadi, Agustín Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola y además contará con las participaciones especiales de Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich.

Ficha técnica de la tercera temporada de "Envidiosa"