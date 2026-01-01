Maxi López se retira de las redes sociales

Después de atravesar un un año cargado de emociones, el exfutbolista, que volvió a la Argentina para participar de MasterChef Celebrity -el programa que conduce su ex, Wanda Nara- y compartir más tiempo junto a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, anunció la llegada de su quinto hijo con una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que se lo puede ver feliz sosteniendo en brazos al recién nacido.

Captura de pantalla 2026-01-01 a las 2.51.13p.m.

“¡Bienvenido Lando!”, comenzó escribiendo en el posteo y agregó “Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé, y Lando que llegó para agrandar el equipo" y cerró con un deseo "¡Muy feliz año para todos!”.

MAXI LANDO Daniela Christiansson, con el pequeño Lando en brazos, junto a Elle y Maxi López.

El posteo con la foto de Lando en brazos de Maxi, fue acompañado por una serie de imágenes familiares, junto a sus hijos y con algunos recuerdos de lo que el exfutbolista vivió durante el 2025.

Pero la otra sorpresa que tenía preparada el participante de MasterChef Celebrity fue a través de una historia de Instagram, con un comunicado en donde anuncia un retiro temporal de las redes sociales, para poder enfocarse plenamente de Daniela Cristiansson, la pequeña Elle y el recién llegado, Lando.

Captura de pantalla 2026-01-01 a las 2.52.57p.m.

“¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo en manos de mi equipo" comenzó.

Para despedirse, el exfutbolista, mencionó alguno de sus próximos proyectos para año que recién comienza y deseó felicidades para sus seguidores "Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas! Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen. ¡Gracias a todos y feliz año!"