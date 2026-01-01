J Balvin y Residente se reconciliaron

A través de una publicación conjunta en sus respectivas cuentas de Instagram, el cantante y productor colombiano y el rapero, compositor y activista puertorriqueño, confirmaron la esperada paz con su colega del género urbano con una imagen de ambos sonrientes, destacando la importancia del diálogo en tiempos de caos.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso” comenzó el escrito en conjunto.

Según explicaron, la reconciliación no fue algo instantáneo, sino que se trató un proceso que transcurrió en secreto hasta ahora “Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo. René y José”.

Los dos referentes de la música urbana latinoamericana se enfrentaron duramente en el año 2021, durante el boicot a los Latin Grammys que impulsaba el intérprete colombiano. En sus argumentos, J Balvin recriminaba a la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación -con sede en Miami- de no tener en cuenta al género, pero Residente le salíó al cruce y le recordó que él ya tiene de 31 premios de esa institución.

Esa situación generó un conflicto que duró cuatro años y que creció con la edición de la exitosa BZRP Music Sessions #49 que René grabó en su colaboración con Bizarrap, en cuya letra cuestionaba la autenticidad artística de J Balvin, refiriéndose al él como una “copia de reguetonero” y lo acusaba de apropiación cultural, mencionando su polémico video de tema “Perra” y la aceptación del premio a “Mejor Artista Afrolatino”.

Por su parte, el productor argentino Bizarrap y el cantante colombiano J Balvin lanzaron en conjunto para Navidad, el “BZRP Music Session #62”. yen la promoción previa los dos artistas aparecían sosteniendo en sus manos zapatillas coloridas, como si fueran teléfonos, al mejor estilo "El Super Agente 86".