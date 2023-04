Los 8 Escalones: ganó $3 millones que usará para tratar a su hija con cáncer

“¿Y con los tres millones qué harías?”, le preguntó Guido Kaczka apenas se presentó el participante, que trabaja como empleado de seguridad privada

“Trataría de solventar el tratamiento de mi hija, que está como paciente oncológica acá en Buenos Aires”, contó Mariano, oriundo de Santiago del Estero, quien explicó que la pequeña se atiende en el Hospital Garrahan.

“En el Garrahan, en el espectacular Garrahan”, destacó Guido.

“Dejame mandarle saludos a toda la gente ahí del CAIPO y de Radioterapia, que son los que están constantemente en contacto con nosotros”, le pidió el participante al conducntor.

“Sí, claro, y a toda la gente del Garrahan, por supuesto. Mariano, ¿con quién viniste?”, indagó el conductor.

“Con mi hija”, contó Mariano, emocionado.

“¿Ah, vino tu hija, están juntos?”, le dijo el conductor. “Bueno, una salida”, agregó Guido.

“Sí, puede ser”, respondió Mariano, quien al ganar generó la emoción de Pampita y el resto del jurado al fundirse en un emotivo abrazo con la pequeña.

“Mariano, ¡¡¡tres millones de pesos!!! Mariano Cáceres, empleado de seguridad privada, está de licencia, es de Santiago del Estero y está en Buenos Aires con su hija”, exclamó Guido.

“Con su hija, preciosa, con Agustina, ¡¡¡ganaron, ganaron los tres millones de pesos!!!”, agregó el conductor.

“Mariano y Agustina, Agustina y Mariano, la nena de papá”, siguió Guido.

“Qué buen papá tenés Agustina, qué buen papá tenés”, destacó el conductor, antes de confirmar que vuelve por los seis millones.

ARCHI_995658.jpg Los 8 escalones: la emoción de Pampita.

El hombre, sin poder hablar, abrazaba a su hija, que se secaba las lágrimas una y otra vez. “¡Bravísimo!”, volvió a destacar el animador mientras las cámaras enfocaban al resto del jurado, formado por Marcelo Polino, Ángela Lerena, Débora Plager y José Bianco, quienes también lloraron al conocer la historia de Mariano y la lucha de su hija Agustina.

“Lo hiciste, lo hicieron los dos”, se acercó Guido hacia ellos. “Qué buen papá tenés, Agustina. Qué buen papá tenés”, le repitió a la niña que no podía contener su emoción.

“¿Vuelven para seguir jugando?”, le preguntó a Mariano, quien respondió de manera afirmativa. “Sí, Guido, volvemos”. “Qué bueno”, volvió a celebrar el conductor que también se mostró conmovido y contento de saber que el participante regresará por los 6 millones de pesos.

Luisa Albinoni criticó a ATAV

Luisa Albinoni debutó como panelista y cocinera en Desayuno Americano. “Yo estoy feliz de tener trabajo, soy una agradecida y sobre todo a mi edad, ya tengo 71 años. La cocina me divierte mucho y me da un gran placer que se venga todo el equipo a comerse todo. Yo soy una actriz que cocina, no fui como cocinera. Pretendo hacer humor, si me dejan meter un bocadillo un día”, le dijo la artista a Pablo Montagna, en su programa Pasa Montagna de Radio Rivadavia AM 630.

“Por supuesto que me gustaría hacer ficción. El humor se empezó a meter en todos los programas porque no hay ficción. Es difícil y costoso para hacerlo”, aseguró la artista, quien vio la nueva novela de eltrece, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, y no quedó muy conforme.

“Vi ATAV y es un tema que creo que está gastado. Yo veo que todo lo comparamos con lo de antes, con las reglas de ahora y eso es un imposible. Antes las reglas que hay ahora, no existían. Evolucionamos como mundo, las mujeres logramos un montón de conquistas. Está llevado al extremo y es bastante mediocre lo que están haciendo”, aseguró Albinoni.