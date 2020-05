Los cortocircuitos entre conductores y panelistas están a la orden del día

Las dos mujeres sufrieron al aire el reto de los conductores y las colocaron al borde de la participación del staff. Rial porque puso en duda la fuente de Marcela Tauro ante la presencia y testigo denunciante del "médico", Juan Roccabruna, que trabajó con la matrícula vencida.

Desde entonces, Tauro salió del aire y la justificación tanto de la producción de Rial como del canal es que su ausencia estaba pautada por la rotación del elenco y que le tocaba ir a Débora D´Amato, quien no iba al piso desde que se decretó el 20 de marzo pasado la cuarentena obligatoria. Ella alegó que es madre de una beba y no tenía a quién la cuidara. Pero para el canal la licencia habría llegado a su fin.

ADEMÁS:

Luz verde para Fabbiani y Jorge Lanata en El Trece

Netflix cambió su política y puede darte de baja la cuenta sin avisarte

Desde entonces, Tauro se llamó a silencio, aunque se comentó que podía ser una nueva "angelita". Pero Angel De Brito, enemigo de Rial, desmintió la información y sostuvo que "no había posibilidad alguna". También trascendió versiones de renuncia. Hoy se sabrá si vuelve. Lo cierto es que entre Rial y Tauro el "aire se corta con tijera".

Mientras Rial ponía en duda la fuente reservada de Tauro y ella se sintió desautorizada al aire, Yanina Latorre por un tema mucho menor sacó de las casillas de De Brito por un amor que pasó desapercibido entre la angelita Mariana Brey y el abogado mediático, Fernando Burlando, que por momentos defendía a su par y por otros no.

A lo que Latorre respondió que "podemos disentir y no estar de acuerdo con algo, por ahí escuchaste mal". Pero Ángel volvió a serle directo: "No, yo escucho muy bien". Y Latorre retrucó: "¿Puedo pedir el tape?". El conductor, anonadado, insistió en el mismo camino: "No podés dudar de lo que estoy diciendo".