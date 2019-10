Los creadores de Game of Thrones abandonan su trilogía de Star Wars

David Benioff y D.B. Weiss tenían el desafío de expandir el universo creado por George Lucas, pero prefirieron avanzar con proyectos que estarán disponibles en Netflix

Resultaba extraño que David Benioff y D.B. Weiss estuvieran comprometidos con tantas superproducciones. Los creadores de Game of Thrones (2011-2019) no solo tenían en camino una nueva trilogía ambientada en el universo Star Wars sino que cobraron 200 millones para desarrollar contenido exclusivo para Netflix. Finalmte han decidido afrontar un solo frente. Todo no se puede.