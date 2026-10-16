Este sábado 17 de octubre, desde las 21:30, la nieta de La Chiqui conducirá "La Noche de Mirtha" y tendrá como invitados al periodista Marcelo Bonelli -especialista en política y economía de Clarín, conductor de "A Dos Voces" y TN Central" en las señal de noticias TN y de "Nuestra Mañana" en Radio Mitre-; el gobernador de Córdoba Martín Llaryora -exintendente de Córdoba capital y de San Francisco, y exdiputado nacional-; la periodista y conductora Tatiana Schapiro -responsable de la entrevista mas resonante de la semana, al Valentín Yankelevich- y la abogada y panelista Alejandra Maglietti, que hablará sobe su maternidad -a un año del nacimiento de su hijo- y sobre el reciente incendio que afectó la fábrica de su pareja en Ezeiza.