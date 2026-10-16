Juana Viale continuará conduciendo las mesazas del fin de semana -la de Mirtha y su propio almuerzo- con invitados vinculados a la política, el espectáculo y el deporte, mientras La Chiqui se recupera.
Mientras Mirtha Legrand continúa su recuperación en su casa tras recibir el alta del Sanatorio Mater Dei -el martes 6 de octubre de 2026- por una neumonía bacteriana, su nieta Juana Viale continuará con la tradición de las mesazas de El Trece.
Este sábado 17 de octubre, desde las 21:30, la nieta de La Chiqui conducirá "La Noche de Mirtha" y tendrá como invitados al periodista Marcelo Bonelli -especialista en política y economía de Clarín, conductor de "A Dos Voces" y TN Central" en las señal de noticias TN y de "Nuestra Mañana" en Radio Mitre-; el gobernador de Córdoba Martín Llaryora -exintendente de Córdoba capital y de San Francisco, y exdiputado nacional-; la periodista y conductora Tatiana Schapiro -responsable de la entrevista mas resonante de la semana, al Valentín Yankelevich- y la abogada y panelista Alejandra Maglietti, que hablará sobe su maternidad -a un año del nacimiento de su hijo- y sobre el reciente incendio que afectó la fábrica de su pareja en Ezeiza.
Por su parte, el domingo 18, desde las 14:00, en "Almorzando con Juana", la producción confirmó la presencia del modelo y conductor Hernán Drago responsable de "Bienvenidos a ganar" - en El Nueve- y reciente animador de los premios Martín Fierro a la Música; el actor Santiago “Bocha” Caamaño -con amplia trayectoria en teatro, cine y series, personificó al guardia Rubén en la serie "En el barro" y pareja de Nazarena Vélez-; la actriz Luisa Albinoni -de larga trayectoria en revista, cine y televisión y actualmente en gira nacional con la comedia "Negociemos una historia de amor", junto a Rodolfo Ranni y de activa participación en "La cocina rebelde"- y la periodista deportiva y especialista en Fórmula 1, AlejandraMartínez -ex participante de Gran Hermano 2002-.
Juana Viale ha asumido ambas conducciones de forma continua mientras Mirtha se recupera en su domicilio. Las grillas de octubre han alternado figuras de política, espectáculo y deporte.
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