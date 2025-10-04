Espectáculos |

Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Te contamos quiénes serán los famosos que confirmaron su presencia en La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.

Llega el fin de semana y una vez más Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale encabezarán sus legendarias “Mesazas”. Quiénes serán los invitados para este fin de semana.

El sábado 4 de octubre a las 21:30 horas, Mirtha Legrand volverá a su emblemático ciclo nocturno.

A su mesaza se sentarán el actor, director y conductor Federico Bal, quien actualmente conduce Resto del Mundo en la pantalla de eltrece, y la abogada de Mauro Icardi y viuda de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio.

mirtha

También acompañarán a la diva argentina en el programa el periodista Gonzalo Aziz, la diputada y exministra de salud y extitular del PAMI Graciela Ocaña y el empresario hotelero Gabriel Oliveri.

La mesa de Juana Viale

En tanto mañana desde las 13.45 horas por eltrece, Juana Viale recibirá en su programa a una mesa que tendrá la presencia del chef Christophe Krywonis.

Además, también serán de la partida los actores Maxi de la Cruz y Rochi Igarzábal, la exmodelo Tini De Bocourt y la ex Gran Hermano Ximena Capristo.

