Gran Premio de Singapur: Colapinto no logró pasar la Q1

Colapinto registró un tiempo de 1:30.982 que le permitió superar sólo al francés Esteban Ocon (Haas) y a su compañero Pierre Gasly, que saldrá desde la última posición en la competencia tras marcar 1:31.261. El canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) tampoco pudieron pasar la Q1.

La pole position quedó en poder del británico George Russell (Mercedes), con un tiempo de 1:29,158. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) largará segundo, mientras que el líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), comenzará en el tercer lugar.

singapurgrilladesalida Así quedó al grilla de largada para el Gran Premio de Singapur.

Después de haber terminado 19º en los ensayos del viernes, el argentino había mejorado este sábado su performance y finalizado en el 16º lugar en la última práctica. Eso lo ilusionaba para llegara la Q2 de las pruebas clasificatorias, aunque la frustración llegó rápido.

“Me voy caliente porque teníamos buen auto para pasar (a la Q2). No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar. Lamentablemente no se pudo por mucha gente que estuvo... por cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control. Pasan estas cosas y da mucha bronca, pero bueno, hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando", comentó en los boxes.

Ahora, Colapinto deberá protagonizar una gran remontada en el Gran Premio de Singapur para sumar sus primeros puntos con Alpine en lo que va de esta temporada. El pilarense logró como mejor resultado del año el 11º puesto en Países Bajos, mientras que tanto en Mónaco como en Canadá quedó 13°.

En el Circuito Callejero de Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y una extensión de 4,940 kilómetros, también intentará mejorar lo hecho el año pasado, cuando terminó 11° a bordo de un Williams. Durante aquel GP, sorprendió a todos con un “dive bomb” en la largada para superar a tres rivales.

La carrera de Singapur será este domingo, a partir de las 9 hora argentina, con transmisión de la plataforma Disney + y la señal de Fox Sports.