Macri reafirmó su apoyo a Milei y habló de una "etapa de reformas estructurales"

La reunión, que se realizó este viernes por la tarde, contó también con la participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Fue el segundo encuentro entre ambos en menos de una semana, luego de un año de distanciamiento marcado por tensiones políticas.

Macri eligió sus redes sociales para difundir su mensaje: “Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes. Espero que quienes queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesita”.

Trabajar en conjunto

En línea con ese respaldo, Milei calificó la reunión como “muy fructífera” y subrayó que acordaron “trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país”.

El acercamiento no es menor: el oficialismo debió resetear su estrategia política tras las derrotas legislativas en el Congreso, donde la oposición frenó o revirtió varias iniciativas del Ejecutivo, y luego de la caída electoral en la provincia de Buenos Aires, que derivó en un clima de fuerte inestabilidad económica. En ese escenario, el entendimiento con el PRO aparece como una vía para recomponer fuerzas parlamentarias.

Fuentes del Gobierno reconocieron la importancia de la foto: “Es muy loable que Macri se reúna con el Presidente en este momento. Uno podría creer que quizás le iba a sacar el cuerpo a la situación”, admitió un funcionario libertario en diálogo con periodistas en Casa Rosada.

Tender puentes

Aunque el oficialismo espera que los bloques de La Libertad Avanza crezcan en ambas cámaras, aún así no contará con mayoría propia. De allí la necesidad de tender puentes con otras fuerzas. Según trascendió, el objetivo es que el PRO acompañe en Diputados y en el Senado las iniciativas de Milei, algo que hasta ahora no había sucedido de manera uniforme: varios legisladores “amarillos” se desmarcaron en votaciones sensibles.

Cuando se habla de “reformas estructurales”, tanto en Olivos como en las declaraciones públicas, se hace referencia a tres ejes centrales: la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma previsional. Todas ellas requerirán de extensas negociaciones en el Congreso, donde la oposición dialoguista tendrá un rol clave. Incluso en el mejor escenario electoral para el oficialismo, no se prevé que esas iniciativas puedan aprobarse sin amplios consensos.

El propio Macri había destacado días atrás la importancia de retomar el vínculo con Milei: “Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar oportunidades para que la Argentina salga adelante”.