Mercedes Morán apuntó con todo contra Guillermo Francella: "Sabía como pensaba"

"Hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va", y agregó: "Son obras de arte, pero no tienen identificación, no representan a nadie", dijo Guillermo, semanas atrás, y abrió todo un abanico de polémicas.

"Yo creo que el cine es una expresión necesaria que habla de nosotros...", comenzó Mercedes, al dar una nota con diferentes medios de comunicación. "Afortunadamente he tenido la suerte de poder acompañar muchas películas en el exterior y sé que el prestigio del cine argentino es enorme", manifestó la actriz.

"Reducir esta industria sólo a las películas que tienen muchos espectadores me parece una cosa muy simplista. El cine es mucho más que una sala llena de espectadores. Yo lo conozco a Francella y siempre pensó así", dijo Mercedes, tajante en su punto de vista y sin filtro.

LA GRIETA DEL CINE

"Hay gente del cine que piensa que sólo valen la pena las películas que van a ser vistas por mucha gente... i bien ese es uno de los deseos que tenemos los actores cada vez que hacemos películas, a mí, como a mucha otra gente, nos parece que la calidad de una película no tiene que ver necesariamente con la cantidad de espectadores que la vean", explicó, Mercedes, en primera persona.

"Siempre lo había manifestado, quizás esta vez se hizo público y quedó en evidencia, pero yo ya sabía cómo pensaba al respecto", cerró Morán, plantada en sus dichos, dejando en claro que los dichos de Francella marcan su ideología, su forma de ver el cine, desde hace mucho.