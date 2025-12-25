"Peaky Blinders" están de vuelta con "El Hombre Inmortal"

Embed

La secuela de la premiada serie trae de vuelta al actor, músico y productor irlandés Cillian Murphy -ganador del Oscar a mejor actor "Oppenheimer"-, como Tommy Shelby el gran protagonista del universo "Peaky Blinders".

"Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo... Es muy gratificante volver a colaborar con (el escritor) Steven Knight y (el director) Tom Harper en la versión cinematográfica de "Peaky Blinders". Esto es para los fans" expresó el actor en junio de 2024 cuando se anunció el regreso de su personaje y la producción del filme se realizó desde septiembre hasta finales de diciembre del mismo año.

image Cillian Murphy como Tommy Shelby al frente de los "Peaky Blinders".

"Peaky Blinders: El Hombre Immortal" está ambientada en 1940, en medio del caos que generó la Segunda Guerra Mundial y relata el regreso de Tommy Shelby de un exilio autoimpuesto, con el objetivo de realizar “su ajuste de cuentas más destructivo” teniendo que confrontar sus propios demonios y decidir si enfrenta su legado o lo reduce a cenizas.

El creador de la franquicia, el escritor británico Steven Knight -guionista de la película "Promesas del Este" dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Viggo Mortensen- aseguró que este será un capítulo “explosivo” de la saga “El país está en guerra y, por supuesto, también lo están nuestros Peaky Blinders”.

La historia retoma el cierre de la sexta temporada -finalizada en 2022-, cuando Tommy descubre que su diagnóstico terminal había sido una mentira pergueñada por uno de sus enemigos, planteando lo que sucede después de enterarse de la verdad.

image

Además de Cillian Murphy como Tommy Shelby, SophieRundle retomará su papel de Ada Thorne -hermana de Tommy-, Stephen Graham y Ned Dennehy regresarán como Hayden Stagg y Charlie Strong, respectivamente, los aliados de la familia.

El director del filme será Tom Harper, quien dirigió varios episodios de la serie, y para nueva aventura se convocó a la actriz sueca Rebecca Ferguson, el actor irlandés Barry Keoghan, y a los británicos Tim Roth y Jay Lycurgo.

image La actriz sueca Rebecca Ferguson, en "Peaky Blinders: El hombre inmortal"

La serie "Peaky Blinders" se estrenó en la cadena BBC en 2013, y luego Netflix adquirió los derechos para los Estados Unidos, concluyendo en 2022, luego de seis exitosas temporadas. La ficción fue creada por el guionista británico Steven Knight, que describió a "El Hombre Inmortal" como una “conclusión adecuada” para la historia de Tommy Shelby, dejando abierta la posibilidad de nuevas expansiones del universo.

Informaciones extraoficiales indican que estaría confirmada una serie secuela ambientada en 1953, centrada en una nueva generación de los Shelbys, con Murphy y Knight como productores ejecutivos.