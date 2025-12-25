Espectáculos |

Tras su expulsión, invitaron a Pilar Smith al brindis de fin de año de APTRA

La periodista y futura angelita de "LAM" confirmó que recibió el mail con la invitación y explicó que -desde el punto de vista legal- podría asistir sin problema.

Luego del escándalo que se generó el jueves 18 de diciembre pasado, con la expulsión de dos de sus miembros, la interna en APTRA sumó un nuevo capítulo en las últimas horas: la periodista Pilar Smith fue invitada al brindis de fin de año de la entidad el próximo viernes 26 pero -a diferencia de su colega- Evelyn von Brocke no recibió ninguna invitación.

Esta situación generó gran sorpresa, no solo en la propia Pilar Smith, sino también en el ambiente, ya que ambas periodistas fueron protagonistas del reciente conflicto con la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) que derivó en su expulsión por votación directa de sus socios, luego de una asamblea en la entidad.

Adrian Pallares, conductor del programa "Intrusos" en América TV, fue el encargado de dar a conocer la noticia y en la mesa, la periodista Paula Varela deslizó la posibilidad de que el propio Luis Ventura, presidente de APTRA, haya tenido algún grado de cercanía o intención de acercamiento.

Sin embargo, no hubo confirmación oficial sobre el origen de la invitación, aunque la posibilidad más concreta es que haya sido iniciativa de la Comisión Directiva de APTRA.

Pilar Smith confirmó la invitación

Consultada sobre el tema, Pilar Smith confirmó la noticia "Me llegó el mail, me invitó la Comisión Directiva" y aclaró "Yo puedo ir tranquilamente, me dijo mi abogada, pero no se si tengo ganas... si llega a ir ese grupo.... Hay mucha gente de APTRA que me quiere y hay otros que no, como la vida misma".

La exmiembro de la entidad explicó su situación "Puedo ir a celebrar con los que me quieren, no es que tooodos... como una periodista que se encargó de operar de decir que nadie me quiere, esa periodista, bueno, ya vamos a accionar", dejó en el aire la amenaza para una colega de la institución.

Smith remarcó que “Puedo ir tranquilamente, pero no sé si tengo ganas”.

