La romántica celebración de Navidad de Mauro Icardi y la China Suárez

La actriz mostró en sus redes los detalles de la celebración: la ambientación navideña, la mesa especialmente decorada y los looks elegidos para la noche. En paralelo, el futbolista compartió la primera imagen del reencuentro con Fran e Isabella, sus hijas con Wanda Nara. Por su parte, la China también estuvo con sus hijos Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré), Magnolia y Amancio (de su vínculo con Benjamín Vicuña).

La decoración se llevó todas las miradas. En el hall de entrada, un árbol de Navidad adornado con esferas rojas, moños, guirnaldas de luces y tarjetas manuscritas se convirtió en el epicentro de la celebración. A sus pies, regalos y faroles encendidos sumaron color y ambiente acogedor.

En este espacio, Magnolia fue captada corriendo frente al árbol, mientras la China Suárez, con un vestido corto de estampado floral y tirantes finos, posaba sonriente junto a la decoración. Otra toma muestra a la actriz abrazando a Mauro Icardi, quien llevó camisa blanca y pantalón oscuro, al pie de una escalera de barandas negras decorada con guirnaldas y lazos rojos.

Por otro lado, Wanda Nara pasó la Navidad en Punta del Este junto a su nuevo novio Martín Migueles y sus hijos Constantino, Valentino y Benedicto, fruto del amor con Maxi López.

Galería de fotos de la Nochebuena de la pareja

