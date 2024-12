Luciano Castro le respondió a su ex, Sabrina Rojas

Pero a raíz de las últimas declaraciones de la conductora de "Pasó en América" (América TV) que cuestionó algunos aspectos en el desempeño como padre de Esperanza y Fausto, los hijos que tienen en común con el reconocido actor, a quien tildó de "forro" al aire en su programa.

Embed

Por otra parte, en una entrevista al ciclo "Desayuno Americano" (America TV) Sabrina Rojas se mostró muy molesta con el padre de sus hijos, reconociendo que "a veces no tengo ganas de ser familia de Luciano" y que "debería encargarse de cosas mas importantes que pasear tanto con su novia; por ejemplo de sus hijos".

Aunque reconoció que estaba "muy enojada y triste por cosas de Luciano como papá", la conductora expresó "a veces me da mucha bronca verlo empoderado y como si fuese un gran hombre, porque muchas veces no lo es” y reforzó sus conceptos al decir que a sus hijos “Yo les hago creer que tienen un papá fantástico”.

La respuesta

Luego de que Luciano Castro, de 49 años, fuera visto con su actual novia, Griselda Siciliani, en el recital de Fito Páez en el Movistar Arena, dio una nota para el programa "Socios del espectáculo" (El Trece) e intentó despejar las dudas que generaron las declaraciones de su exesposa.

Luciano Castro.mp4

Ante la pregunta del la movilera de "Socios.." “en este contexto que las cosas están un poco picante con Sabrina, ¿cómo van a ser las fiestas con tus hijos?” el actor respondió de manera contundente “Mis hijos no tienen nada que ver, son mis hijos. Van a estar conmigo y con la madre, como corresponde y como tiene que ser... Siempre fue igual, nunca cambió”.

Ante la consulta de la acusación de Rojas de tener una “doble cara” en lo público, Castro quiso ser reservado. “Yo todo lo que tenga que hablar con la madre de mis hijos, lo hablo en privado, siempre, sobre todo cuando son cosas importantes, después cada uno hace lo que quiere”.

La periodista le repreguntó si le molestaba que su exesposa, y madre de sus hijos, lo criticara frente a cámara, respondió “Lo que tenga que hablar con la madre de mis hijos, lo hablo en privado. Yo siempre fui igual, nunca me vas a ver hablando mal ni bien de nadie... Yo me puedo basar en que hace mucho que laburo y siempre fui igual. Nunca me vas a ver hablando bien o mal de nadie. Salvo que lo amerite la situación, lo hago en privado”.

Para finalizar, Luciano Castro quiso ser claro con sus conceptos “El día que yo tenga que explicar cómo soy como padre, estoy en un problema” y reafirmó "Todo lo que tengo que hablar lo hablo en privado”, completó el actor.