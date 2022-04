“Quiero dirigirme a la gente y a Luciano Castro, que ayer después del programa se comunicó conmigo. Estaba muy molesto y tuvimos un comienzo de diálogo ríspido, pero sin perder las formar ni la educación”, expresó el chimentero en “A la Tarde” (América).

Y, luego, agregó: "Le quiero pedir disculpas a Luciano y a toda su familia. Soy un profesional buena leche y honesto, y tengo dignidad para pedir disculpas cuando corresponde".

Ventura había contado que, cuando Castro era parte de "Jugate Conmigo", era invitado por la dueña de Loma Negra a "tomar el té" a su casa cada quince días y, a cambio, éste recibía una suma de 10.000 dólares.

“Tengo las grabaciones, fue alguien vinculado a los medios que no sólo me dio la información de ayer, también me dio otras, y en la mayoría de los casos tuvo certidumbre y precisión”, señaló el periodista respecto a la versión que había difundido, y que adjudicó a un editor con pasado en Telefe.

Un papelón mayúsculo que no llegó a los estrados judiciales porque intervino el abogado de Ventura, el cual -según él mismo confirmó al aire- es el mismo letrado de Castro.