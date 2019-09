Allí dijo "para vos, que te amo", dedicándole el gauchito a alguien que no identificó. El hecho despertó muchas suspicacias dado que el periodista premiado jamás blanqueó una relación de pareja y al ser consultado por el destinatario de la dedicatoria prometió que lo iba a revelar "a fin de año".

Pero lo hizo ayer, en una extensa entrevista con Florencia de la V en Flor de tarde (Magazine), donde reveló que "Yo estoy muy bien pero hay que resolver este tema de la dedicatoria. Yo estaba seguro que el premio lo ganaba Sergio Lapegüe porque se lo re merece y como esa era una de las últimas ternas, me relajé. Tomé un toque de vino pensando que no ganábamos, y cuando escuché dije: ´Uy, ¿ahora qué digo?´. Me terminé olvidando el nombre de mi productor general y al final eso no fue ninguna declaración de amor", sostuvo Novaresio.