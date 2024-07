Marcela Kloosterboer contó cómo Nicolás Cabré la salvó de una escena de sexo

La actriz contó que ella tenía 16 años y que no quería hacerla de la forma en que los productores la pedían. Y que, a pesar de sus pedidos de cambio, no fue hasta que Nico Cabré -su partenaire en la ficción- se puso de su lado, que la escena no se modificó.

Captura-de-pantalla-2024-07-13-a-las-12.24.41.png.webp

“A mí siempre me resultaba incómodo tener que sacarme la ropa, o hacer escenas de sexo. Me acuerdo que una vez yo recién entraba a Polka y Nico Cabré ya estaba hace un tiempo. Y teníamos que hacer una escena como de la primera vez”, comenzó diciendo Kloosterboer.

“A mí me incomodaba bastante hacer eso y hablé con el director, y Nico saltó y dijo ‘che, yo tampoco la quiero hacer así, así que hagámosla de otra forma porque así no’. Y como que dije, ‘ay, gracias Nico, me salvaste’, y fue un gran compañero”, agregó.

Por otro lado, la actriz de 41 años destacó la gran actitud que tuvo su colega en los inicios de su carrera: “Yo tenía 16 años, era chica, así que eso estuvo bueno y me sentí apoyada. La verdad que fue un gesto que estuvo buenísimo”. Más recientemente, Cabré y Kloosterboer recordaron ese momento. "Él me agradeció que lo recuerde. Fue un gesto buenísimo", sentenció.