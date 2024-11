Marcela Kloosterboer contó su peculiar costumbre para conciliar el sueño

La conversación se inició con una simple pregunta: “¿Ustedes cómo duermen?”. En ese contexto, Kloosterboer confesó su preferencia por usar ropa ajustada al dormir: “Short apretado y remera apretada. Necesito todo contenido”, explicó.

4qrwQku9-34105380.mp4

Rodrigo Noya señaló que hay una cuestión acerca de si es bueno dormir con corpiño o no. “Sí, es real. Lo que es bueno es ponerte algo en el medio. Yo duermo con los aparatos del bruxismo, cuando hay mucha luz, el antifaz y medio momia. Pero me acostumbré a un almohadón largo entre las piernas que me abarca. Entonces, me pongo para un lado o para el otro”.

El actor señaló que hay un almohadón que usan las mujeres que acaban de ser mamás y ella coincidió: “Claro, bueno, ahí me acostumbré. Es buenísimo”. “Es un viaje de ida para mí”, cerró.

image.png

Gastón Pauls confesó que dejó las drogas gracias a Marcela Kloosterboer

Gastón Pauls acudió como invitado al programa Después te explico, que conduce Marcela Kloosterboer en Bondi, y destacó que tanto ella como su madre Cristina, que es psicóloga, fueron claves en su recuperación para dejar su adicción a la cocaína.

“Mi recuperación arrancó directamente relacionada con vos. Yo, después de varias noches sin dormir, como cualquier adicto, en un momento el adicto tiene que decir: ‘Estoy siendo derrotado’. Declararte derrotado es como: ‘Ay, pero voy contra la corriente, tengo que declararme derrotado para empezar a ganar’, que es el primer paso. Decir: ‘Che, no estoy pudiendo, estoy perdiendo 74 a 0 y van 10 minutos de partido’”, contó el actor.

“Me pude declarar derrotado un día diciéndole a Agus (Cherri, su exmujer): ‘No puedo más, estoy enfermo, necesito ayuda’. Y Agus me dijo: ‘Llamala a la mamá de Marcela’. La llamé como podía y después me junté con ella y ahí empezó mi recuperación. O sea, toda la vida yo voy a estar agradecido con tu vieja”, reconoció el actor.

Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer son íntimas amigas desde muy pequeñas, por eso la expareja de Pauls pensó rápidamente en la madre de ella para pedir ayuda.

“Toda la vida voy a estar agradecido con vos, con Agus, porque son esas personas que aparecen extrañamente en el camino y que no te están invitando a seguir consumiendo. Te están diciendo: ‘Mirá, por acá está todo mal y va a estar peor’. Así que mi recuperación tiene que ver directamente con vos, con tu vieja, a la que adoro y estaré eternamente agradecido”, continuó Pauls, que hace muchos años pudo resolver su problema de adicción.