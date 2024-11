Lenny Kravitz ya está en Buenos Aires: qué hizo en su primera salida y cómo serán sus shows

LENNY.jpg

Un video filmado por uno de los comensales que disfrutaba de una cena en el mismo restaurante elegido por Kravitz, lo muestra saliendo del local vestido con un pantalón de jeans y una campera de cuero negro. En su cabeza lucía sus características rastas y en su mano llevaba sus anteojos negros, que después de caminar unos pasos, se los colocó.

A su alrededor, varios fanáticos lo observaban con sonrisas en sus rostros y algunos tenían sus celulares en la mano para registrar el inesperado momento. El artista frenó antes de subir al auto, saludó a algunos seguidores y hasta se tomó fotos con ellos.

RnoqTtaCkAHOv2ei.mp4

Lenny Kravitz vuelve a Buenos Aires: cómo serán los shows que dará en su cuarta visita al país

A partir de este miércoles 27 desde las 21 Lenny Kravitz hará sonar su hitera mixtura de rock, pop, soul y funk en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. Así comenzará a tomar forma la cuarta visita a la Argentina del músico estadounidense, quien tiene pautada otra función para el jueves 28 en el mismo lugar. Las entradas para ambos recitales están totalmente agotadas desde hace algunos meses.

El cantante estadounidense vuelve al país en el marco de su gira mundial Blue Electric Light, mismo título de su doceavo álbum de estudio, el cual editó en mayo de este año. Además de varios de sus temas nuevos, su repertorio en vivo contará con los hits más aclamados por su público, que viene cosechando desde principios de los años 90: “Are You Gonna Go My Way”, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Fly Away”, “Always on The Run” y “Let Love Rule”, entre otros.

Esta es la cuarta visita del reconocido músico al país, ya que sus últimos shows en Buenos Aires fueron en marzo del 2005 en La Bombonera, en 2011 en el Club GEBA -como apertura del Personal Fest- y en 2019 como uno de los cabezas de cartel de Lollapalooza Argentina.