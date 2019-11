Pero lo que no es esperaba Marcela era caer en un error involuntario que la llevó a comer carne en un restaurante y que nadie se hiciera cargo. Le ocurrió en un local de Miami donde le entregaron en su mesa una hamburguesa, supuestamente “veggie”, que no resultó ser tal y ella se dio cuenta cuando el empleado le reconoció que, efectivamente, estaba hecha con carne.

Ante tamaño descuido, ella optó por el “escrache” en las redes sociales. "Estoy en este restaurante (...), acá lo ven. Pedí una hamburguesa vegetariana. Hace 30 años que no como carne y me trajeron una hamburguesa de carne. Le pregunté al señor si era de carne y me dijo que no, que era vegetariana. Al rato me dicen que no, que era de carne. Después de 30 años me hacen comer carne y nadie se hace cargo. Ahora voy a arrobar el lugar para escracharlos", dijo Marcela en un video que subió a Instagram Stories.

ADEMÁS: