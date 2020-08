Marcela Tinayre banca a Juana Viale; Fernando Bravo le pega

En ese sentido, Marcela señaló que "Juana entró en un formato ya establecido y poco a poco, se fue afianzando. Era muy difícil, yo lo he hecho a ese programa. Es muy difícil y Juana está cada vez más segura, más cómoda; cada vez está más relajada inclusive" e insistió en que "Juana pregunta desde el no saber, no desde la información. Desde el no saber, que lo hace mucho más interesante".

"Ella fue apolítica siempre. Preguntó políticamente desde el no saber. Cuando estas en esto, mucha gente te quiere y otra no te quiere, entonces tenes que fumártela, tenes que seguir adelante", manifestó.

En contraposición, el conductor Fernando Bravo consideró que Juanita "no tiene el dominio del programa, se lo dominan los invitados. Ella tiene ese encanto de que es muy bonita, pero no transmite autoridad de ser la dueña del programa".

Así las cosas, Juanita sigue adelante como tantos otros hijos de famosos a los que la TV les brinda la oportunidad de aprender al aire y sin red el oficio.