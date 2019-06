Es que la internación de su madre la dejó muy frágil y cuando le den el alta médica, la diva evalúa retomar la TV pero solo en La Noche de Mirtha.

Según su parecer, eso le exiogiría menos horas de trabajo. Marcela contó además que su famosa madre le hizo un insólito llamado a las 2 de la mañana del pasado martes: "Anoche, a las dos de la mañana, me llamó. Yo duermo con el teléfono prendido. Y me dijo: Marcela, ¿ internaron a Alberto Fernández porque tiene tos? Estoy muy nerviosa, ¿Qué está pasando?", contó Marcela Tinayre a Los Angeles de la Mañana (El Trece).

Sobre el padre de su hijo menor, Tinayre, una semana después que intentó esquivar la pregunta en la prensa del corazón, ayer dio una respuesta contundente: "¿Cada cual atiende su juego?: ‘Estoy sola; pero me da mala vibra la palabra ‘chongo’’. Eso lo dijo en referencia a una declaración suya en los programas de su madre: "No estoy separada. Pero no es compromiso, es difícil de explicarlo...", señaló ante la pregunta del director de teatro José María Muscari. Luego la embarró sin querer: "Es lindo gustar, erotizar. Pero no me gustan los jóvenes".

Un día después, en Intrusos (América) aclaró lo que quiso decir sobre su verdadero estado civil: "Me preguntaron y me hice la graciosa. Salió mal el chiste. Nunca hablé de mi vida privada y tampoco voy a hacerlo ahora".

Ayer en un móvil para el ciclo Los Angeles de la Mañana (El Trece) cambió de parecer y dio a entender, al menos, que estaría pasando una crisis sin retorno. Esta vez no habría reconciliación como pasó casi diez años, cuando Gastaldi la engañó y nació una hija de esa infidelidad. En muchas ocasiones, Marcela Tineyre dijo que "supe perdonar".

En cuanto al ámbito laboral ya es un hecho que Mirtha, tras el reposo exigido por los medicos por haber sido intervenida quirúrgicamente, haría solo uno de sus dos programas.

Y fue la misma Tinayre quien dio las pistas para un pronto operativo de blanqueo de esta situación: "Hablando hipotéticamente, me encantaría hacer un programa los domingos al mediodía, pero cambiaría un par de cosas porque tengo otro estilo al de mamá. Quiero que el invitado termine el concepto", señaló a Angel De Brito.

Por último, Tinayre suelta de cuerpo confirmó que no irá la fiesta de los Premios Martín Fierro: "Nadie me mandó una invitación".